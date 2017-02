Editorial 07-02-2017

Cortes de Luz

Los ciudadanos tenemos el deber de mantener nuestras cuentas al día o nos cortan los servicios básicos de luz y agua. Y con esto nos aseguramos el derecho de contar con un buen servicio y permanente. Por su parte las empresas tienen el deber de entregarnos un buen servicio. A ellas les corresponde hacer la manutención para que todo funcione correctamente. De un tiempo hasta este lunes han ocurrido una serie de cortes de luz en un sector rural de la comuna de Colbún que abastece LuzLinares. Desde el 15 de enero de este año hasta ayer seis de febrero se ha cortado el servicio en seis ocasiones. Hay un registro del aviso de estos cortes a la empresa por parte de una de las usuarias, con correos electrónicos enviados a la dirección electrónica reclamosll@luzlinares.cl, para corroborar y mantener un registro. Esta dirección está anunciada en la boleta de la cuenta de la empresa como una forma de denunciar el mal estado de un servicio. Sin embargo, la empresa no envía una respuesta de recepción del reclamo. Más aún, han pasado 24 horas y se acercan a la casa de nuestra denunciante para saber qué problemas tiene, cuando el servicio ya ha sido repuesto el día anterior. Además, se supone que por cortes, la empresa debe compensar a sus clientes por las horas que los tiene sin servicio. Casualmente siempre que usted ve la boleta de compensación por corte, aparece para el cliente 0 y si usted se demora en el día del pago, le cobran un interés por mora. Indudablemente hay un problema aquí y éste se origina porque no hay una auto fiscalización y el servicio del Estado que nos debe proteger a los ciudadanos tampoco cumple su rol. La Superintendencia de electricidad y combustibles, que es nuestra contraparte con la empresa no cumple su rol y su burocracia ante una denuncia es lastimosamente lenta. De nuevo los usuarios, los ciudadanos estamos a expensas de la buena voluntad de las empresas que nunca pierden un peso con los usuarios. La Ley de equidad tarifaria determina que las empresas eléctricas no nos pueden cobrar el corte y reposición por no pago. Pero ese gasto no lo asumirá la empresa ni el Estado, lo tenemos que pagar entre todos los usuarios de esa línea.