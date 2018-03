Crónica 03-03-2018

Cosecha Justa lanza primeras harinas chilenas libres de gluten

Las primeras harinas “gluten free” elaboradas en Chile, fueron lanzadas oficialmente al mercado esta mañana en Melipilla, donde la joven empresa “Cosecha Justa” recientemente inauguró el primer molino del país dedicado exclusivamente a la molienda de granos sin gluten.



Un emprendimiento que además tiene el valor de integrar y beneficiar a la agricultura familiar campesina de la zona central, al desarrollarse bajo los principios del Comercio Justo y articulando a pequeños productores de arroz, quínoa y legumbres de las regiones de Valparaíso, O´Higgins y Maule.



Dado que en Chile casi no existía una oferta de alimentos para personas con intolerancias y alergias alimentarias, y al enfrentarse a un amplio número de clientes en busca de productos libres de gluten, Cosecha Justa se propuso producir y comercializar harinas certificadas “Gluten Free”y Comercio Justo (Fairtrade), que además de responder a la demanda de las personas con enfermedad celíaca agregaran valor a los granos producidos por pequeños agricultores.



Fue así como en 2016 presentaron el proyecto a la Fundación para la Innovación Agraria (FIA), entidad que en el marco de su Convocatoria de Proyectos de Innovación en Alimentos Saludables no dudó en apoyar la propuesta, que planteó la elaboración de harinas de garbanzos y de quínoa, para continuar con harinas de lentejas, arvejas y arroz.



sin gluten grande 1



La idea exigía disponer de un molino destinado a procesar exclusivamente granos libres de gluten, el cual importaron desde Austria. “Es un molino de piedra, con capacidad para moler 30 kilos por hora. La ventaja de moler con piedra es que evita que el grano se caliente en la molienda, manteniendo sus cualidades intactas en el tránsito de grano a harina”, explica Denisse Opazo, fundadora de Cosecha Justa.



El molino se encuentra en un lugar separado espacialmente de predios con producción de trigo y de zonas de almacenamiento de este grano, evitando de esta manera cualquier tipo de contaminación cruzada”, agrega Opazo. “Además, el proyecto contempló un trabajo en terreno con los agricultores, capacitándolos en la implementación de procedimientos que evitan el contacto entre granos con y sin gluten”.



Mercado e integración



Al igual que los países desarrollados, Chile está experimentando una transición demográfica que implica el envejecimiento sostenido de la población. Asimismo han aumentado de manera considerable alergias e intolerancias alimentarias.



“En ello radica la importancia de desarrollar productos que cubran las necesidades nutricionales de estos segmentos, siendo la quínoa, el arroz y leguminosas como lentejas, garbanzos y arvejas productos excepcionales a la hora de formular alimentos especiales para estos grupos de consumidores”, comenta la directora de FIA, María José Etchegaray.



Pero lo interesante y valioso de Cosecha Justa es que no sólo se mueve por la oportunidad de mercado, sino que “se ha propuesto ir aún más allá, desarrollando su producción en un modelo de encadenamiento con pequeños agricultores locales, bajo principios que consideran irrenunciables como los son la sustentabilidad y el comercio justo”, subraya Etchegaray.



“Hoy Cosecha Justa no sólo ofrece productos gluten free de la más alta calidad y que satisfacen las necesidades de la población celíaca, sino que además están contribuyendo al desarrollo de nuestra pequeña agricultura”, destaca la directora de FIA.



Pequeño productor de la comuna de Retiro, Luis Espinosa es uno de los cinco agricultores que actualmente forman parte del proyecto liderado por Denisse Opazo. “Este modelo de encadenamiento nos ha abierto una ventana de desarrollo muy interesante, ya que los productores pequeños históricamente hemos sufrido las injusticias de la intermediación de los llamados conchenchos. En cambio, este esquema de relacionamiento, justo y horizontal, nos permite ser sustentables en el tiempo y mejorar nuestra calidad de vida”, comenta.



Este año Cosecha Justa espera llegar a 50 puntos de venta en todo Chile, y a futuro entrar a supermercados. “Nuestro desafío permanente es mantener un producto de calidad, así como aumentar la cantidad de agricultores y número de productos con lo que trabajamos”, concluye Denisse Opazo.



Dónde encontrar las harinas libres de gluten



Emporio San Clemente y Tienda Suyai (Santiago), Emporio Memé (Talagante), Nuez y Merkén (Melipilla), Emporio Orgánica (Melipilla), y Melipilla Sin Gluten (tienda online).



¿Qué es Cosecha Justa?



Cosecha Justa nació el año 2015 cuando las jóvenes profesionales Denisse Opazo (ingeniera agrónoma) y Pamela Torres (ingeniera forestal) se dieron cuenta que las lentejas que se venden en el supermercado venían de Canadá y los garbanzos de Argentina. “Nos sorprendió que existiendo agricultores que producen estas legumbres en nuestro país, éstas se importaran. Frente a esto, decidimos que era necesario hacer un cambio, y así comenzó este viaje que tiene como propósito comercializar de manera justa los productos de los pequeños agricultores nacionales”, cuenta Denisse. “Aprendimos mucho en dos años, y vimos la necesidad que existe por granos nacionales de calidad. Es así como este año lanzamos al mercado granos y harinas certificadas Sin Gluten y Comercio Justo”, agrega.