Crónica 28-09-2021

Cosoc del IPS Maule dialogó sobre su proceso eleccionario y la Ley Corta de Pensiones



** En su penúltima reunión del año, los integrantes aprendieron sobre el beneficio de saldo insoluto y manifestaron, además, su interés por regresar a las sesiones presenciales.



Cuando han cumplido ya más de un año sesionando en forma virtual, el Consejo de la Sociedad Civil del IPS Maule, expresó su interés por retormar el trabajo presencial y de esta forma dar continuidad a una labor que, aun cuando no se ha visto interrumpida, les ha planteado crecientes desafíos en materia tecnológica.



“No queremos apresurarnos, pero si las cifras de contagio siguen a la baja como ahora, nos gustaría retomar las reuniones presenciales, se extraña la interacción y todo lo que sólo se puede lograr en el contacto personal” expresó Gustavo González Monzón, presidente del Cosoc.



De igual modo, el pensionado colocó sobre la mesa de conversación el proyecto de Ley corta de pensiones que el Ejecutivo envío recientemente al Congreso, indicando que es preocupación de muchos pensionados.



A continuación de este diálogo, la asamblea escuchó la exposición que realizó Eugenio Cáceres Castillo, Jefe del Centro de Atención Previsional IPS Talca, sobre el beneficio del saldo insoluto, respecto del cual los pensionados habían manifestado con anterioridad su interés por conocerlo, debido a las múltiples interrogantes que se les presentan a las personas ante la situación de una pensión no cobrada al momento del fallecimiento de un titular de pensiones.



Concluida la exposición y respondidas las consultas sobre la materia, Héctor Villar Alcántara, analista de Canales del IPS Maule y secretario ejecutivo del Cosoc, acogió algunas de las inquietudes planteadas durante la asamblea y explicó las directrices del nivel nacional respecto a la prórroga del proceso eleccionario al Interior del IPS y comprometió finalmente, la posibilidad de realizar la última reunión del año en forma presencial siempre que los indicadores sanitarios así lo permitan.



“Entendemos la inquietud de la asamblea y como dirección regional haremos el esfuerzo, si la pandemia lo permite, de reunir presencialmente a nuestro Cosoc, a quien debemos reconocer el esfuerzo que han realizado durante este año y medio para ponerse al día con la tecnología, aprender y conectarse online. De igual modo, resaltamos el interés de quienes al no poder usar la plataforma virtual se unieron por audio a través de sus teléfonos celulares. Es ese interés y compromiso el que junto con reconocer, agradecemos” subrayó Waldo Quevedo Araya, Director Regional del IPS Maule.