Política 19-03-2020

COVID 19.-Blumel dice que alcaldes deben tomar _decisiones en función del interés general y no en lo que pueda ser popular_



Desde que comenzó a escalar la situación por el coronavirus, los alcaldes han tomado una serie de medidas, en algunos casos adelantándose al Gobierno central. Primero fue la decisión de suspender las clases en algunas comunas y luego la de cerrar el comercio, como en Providencia, donde la alcaldesa Evelyn Matthei lo dispuso para el mall Costanera Center. Consultado sobre la posibilidad de que los alcaldes se estén "mandando solos" en esta emergencia, el ministro del interior, Gonzalo Blumel, señaló, en entrevista con Tele 13 Radio, que "yo soy muy partidario del rol que tienen que cumplir los alcaldes y los municipios en el país y me parece un poquito centralista esta crítica de que los alcaldes no puedan tomar decisiones".

No obstante, agregó que los jefes comunales "tienen que tomar decisiones, por cierto, que vayan en función del interés general y, en este caso la salud pública, y no necesariamente en aquellas cosas que puedan ser más populares o que puedan ser más demandadas, pero que quizás no necesariamente van a contribuir a lo que se necesita en este momento".

La autoridad hizo ver que "todas las decisiones tienen consecuencias" y que, junto con proteger la salud de la población, "que es lejos la principal prioridad", las autoridades "también tenemos que asegurarle el acceso a las cadenas de suministros, a los servicios básicos, a los bienes esenciales. Por lo tanto, esos objetivos tenemos que irlos compatibilizando y la única forma de hacerlo es trabajando coordinadamente con los alcaldes".