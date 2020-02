Crónica 01-03-2020

Covid-19 e Influenza: Semejanzas y diferencias que debe saber





Desde este 16 de marzo, el Ministerio de Salud dispuso la vacunación para prevenir la Influenza, mientras que para el coronavirus surgido en China, ha implementado diversas medidas para atender eventuales casos que lleguen al país.



La eventual llegada del Covid-19 a Chile y los casos de influenza que cada año registra el país, hará que este otoño-invierno sea un periodo de máxima atención para las autoridades y la población en general.



El Ministerio de Salud ha dispuesto de diversas acciones para tratar ambos virus. Por lo pronto, este 16 de marzo comenzará la Campaña de Vacunación contra la Influenza, donde los grupos de riesgos definidos por la autoridad son todas las embarazadas, personas mayores de 65 años, niños desde los seis meses hasta los 10 años y enfermos crónicos.



Para el Covid-19, desde enero la autoridad sanitaria ha implementado diversas medidas: capacitación a los equipos de salud, refuerzo de la red de vigilancia en aeropuertos, puertos marítimos y terrestres, ampliación de la capacidad diagnóstica de hospitales y elaboración de protocolos para la pesquisa, entre otros.



¿Cómo saber la diferencia o la similitud entre el coronavirus surgido en China y la Influenza? El bioquímico, doctor en ciencias biológicas y académico de la U. San Sebastián, Alejandro Amoroso, lo explica.



- Coronavirus Covid-19 e Influenza ¿se parecen en su forma de contagio?



- Primero aclarar que Covid-19 (Corona Virus Desease-2019) es el nombre de la enfermedad que causa el nuevo coronavirus 2019-nCoV.



Tanto Covid-19 como el virus de influenza son virus de transmisión aérea. Se transmiten en general por vía respiratoria (boca y nariz) y por los ojos, a través de las gotitas (aerosol) que producen los portadores cuando tosen, estornudan o hablan. Aunque también se puede transmitir por el contacto humano o por objetos o sustancias contaminadas.



La mejor forma de prevenir el contagio es lavarse las manos con frecuencia, evitar tocarse los ojos nariz y boca, evitar saludar de mano y evitar acercarse a enfermos.



- ¿Cuál es el tratamiento para Covid-19 y para Influenza?



- En general para las infecciones virales sólo se utilizan tratamientos paliativos de los síntomas, sin embargo, en algunos casos el médico puede recetar tratamiento antiviral. Para Covid-19 no existe un tratamiento antiviral específico recomendado. Las personas con Covid-19 deben recibir atención de apoyo para ayudar a aliviar los síntomas, dependiendo de la severidad del caso. Actualmente se están llevando a cabo ensayos clínicos con antivirales empleados en otras enfermedades.



Cabe destacar que, para el caso de la influenza existe una vacuna altamente efectiva. Por lo tanto, la mejor prevención es vacunarse todos los años. Para Covid-2019 hasta la fecha no existe vacuna ni tratamiento específico.



- ¿Cuáles son los riesgos de tener ambas enfermedades?



- Aunque todos estamos expuestos a contraer estos virus respiratorios, la población de riesgo es aquella con algún grado de compromiso en su sistema inmunológico, como adultos mayores o pacientes inmunosuprimidos. El resto de la población, difícilmente podría tener una evolución con riesgo de muerte.



Alrededor del 80% de las infecciones del nuevo coronavirus se clasifican como leves, con un tiempo de recuperación de alrededor de dos semanas, el 15% como graves y solo el 5% como críticas, lo que puede incluir insuficiencia respiratoria y multiorgánica, con un tiempo de recuperación de entre 3 a 6 semanas.



El periodo de incubación medio es de 3 a 7 días, con un máximo de 14.



- ¿Cuáles son los síntomas de Covid-19 e Influenza?



- Los síntomas comunes de coronavirus pueden incluir fiebre, tos seca, dificultad para respirar, dolor muscular y fatiga. Síntomas menos típicos de coronavirus son acumulación de flema, dolor de cabeza, diarrea. Síntomas atípicos para el coronavirus pueden ser secreción nasal y dolor de garganta.



Una secreción nasal y dolor de garganta son signos típicos de infección de las vías respiratorias superiores. Por lo tanto, aquellos que tienen episodios de estornudos o resfriados probablemente tengan gripe o un resfriado común. Como el nuevo coronavirus generalmente afecta el tracto respiratorio inferior, la mayoría de los infectados exhiben tos seca, dificultad para respirar o neumonía, pero no dolor de garganta.



¿Cuál de los dos virus es más peligroso?



- La tasa de mortalidad por el Covid-19 se estima de entre un 2-4% en China, y cerca del 0.7% en otros lugares. Esto la hacer bastante menos mortal que otros virus similares como el SARS (10%), sin embargo, debido a su gran capacidad de propagación se estima que causará muchas más muertes.



Al comparar este virus con la influenza común, tenemos el caso opuesto. La influenza tiene una tasa de mortalidad estimada de entre un 0.1% y 0.05%, sin embargo, causa una gran cantidad de muertes al año. Se estima que solo en EE.UU. mueren cerca de 14.000 personas cada año de influenza.