COVID-19, eugenesia y protocolo ético





El influyente filósofo español Roberto R. Aramayo advierte sobre el peligro de caer en una "eugenesia encubierta" a causa del COVID-19.

Roberto R. Aramayo, presidente durante 13 años de la Asociación Española de Ética y Filosofía Política, reflexiona respecto a que, ante los profundos cambios sociales que está experimentando la sociedad, los adultos mayores "no merecen verse tratados como "trastos viejos", como si fueran un activo caducado que puede lastrar los cálculos del inventario económico, pudiendo derivar en consecuencia en una "peligrosa discriminación", que haga permanecer impertérrita a la sociedad ante el "advenimiento de una indeseada eugenesia", sino ser tratado con el respeto que merece aplicar la justicia intergeneracional a las generaciones que nos han precedido y tenemos la suerte de poder tratar, para darles muestras de gratitud por haber posibilitado nuestra existencia".

El filósofo español deja caer su reflexión sobre la importancia de atender el profundo cambio social que ha impulsado la pandemia, de modo de advertir que, dependiendo del rumbo que se tome, las posibilidades del mundo se abren en dos direcciones: avanzar hacia una mayor colaboración y solidaridad, o retroceder en dirección totalmente opuesta.

En un escenario donde, en muchos países, el colapso sanitario ha obligado a considerar la edad y las expectativas de sobrevivencia de un paciente como factores determinantes a la hora de asignar un respirador artificial, "No hay que confundir una opción puntual en un momento determinado con un principio ético que, por definición y tal como planteó Kant magníficamente, ha de ser universal, es decir, tiene que ser válido para cualquiera siempre y en todos los casos. Las excepciones a una regla no la suplantan, sino que la confirman. Un criterio bioético no puede ser discriminatorio y, por lo tanto, no puede tener en cuenta el criterio de la edad como pauta", de sentencia.

Esta crisis provocada por la pandemia del COVID-19, es una coyuntura muy especial e inédita que nos coloca frente a un espejo donde se proyecta la imagen de nuestra moralidad tanto individual como colectiva. El obligado confinamiento doméstico nos procura tiempo para pensar y el sentirnos amenazados colectivamente, sin excepción, constituye un poderoso acicate para revisar todas nuestras prioridades vitales. Esta situación extraordinaria nos invita desde luego a examinar nuestra escala de valores éticos y comprobar la validez de sus aplicaciones prácticas a problemas muy concretos.

Las relaciones humanas podrían dar un viraje muy positivo, si decidimos apostar por un modelo social donde no impere una desigualdad tan extrema y decidamos remar todos en una misma dirección al ser conscientes del beneficio mutuo de nuestra interdependencia. Esto es lo que nos plantea esta pandemia COVID-19 y que podríamos aprender en "Cómo prevenir la injusticia social". Sería muy deseable que se arrumbara la tentación del sálvese quien pueda y aflorase la empatía que precisa una cohesión social solidaria sostenible.

Sin embargo frente a estas buenas intenciones aflora el Protocolo Ético del Covid-19 que prioriza “cuidar” antes que “curar”, apunta a la “muerte digna” y pide contención emocional para equipos médicos, poniendo en una siniestra práctica de dejar morir a los ancianos y desvalidos.

El rector de la PUC, Ignacio Sánchez, líder PRO VIDA de objeción corporativa de conciencia, por el caso de oponerse a las tres causales del aborto terapéutico, junto a otros expertos, elaboraron lineamientos para que los hospitales tomen decisiones ante dilemas como la falta de camas o de respiradores, considerando los factores de riesgo de los pacientes.

Para ello, pide la creación de Comités Éticos en todos los recintos de alta complejidad, cayendo en una tremenda contradicción ética y moral por su pensamiento y actuar PRO VIDA y que va en contra también al juramento hipocrático de los médicos en su ceremonia al momento de obtener su título profesional.

Este juramento es conocido como “La Declaración de Ginebra”, “El Juramento del médico”, y “La Consagración del Médico a su profesión” y fue tomada en una Asamblea de la Asociación Médica Mundial, celebrada en Ginebra (Suiza), en septiembre de 1948. Lamentablemente, en muchas Facultades de medicina ha caído en desuso, o se ha convertido en una mera fórmulas, para justificar sofismas que justifiquen un selecto actuar que se acomodan a las prácticas políticas y económicas para no caer en cargos de conciencias éticas y morales y en situaciones jurídicas en contradicción en sus artículos.

Solo lo pueden jurar las personas que se gradúan en las carreras universitarias de Medicina. Tiene un contenido de carácter solo ético porque orienta al médico en la práctica de su profesión. A partir del siglo XIX empezó a ser frecuente, la realización de un juramento basado en un texto modernizado, inspirado por el antiguo, distinto según la escala de valores específica de cada tiempo y lugar.

Entre sus principales artículos tenemos:

-Ejercer mi profesión dignamente y a conciencia.

-Velar solícitamente, y ante todo, por la salud de mi paciente.

-Hacer caso omiso de credos políticos y religiosos, nacionalidades y razas, rangos sociales, evitando que se interpongan entre mis servicios profesionales y mi paciente.

-Solemnemente y espontáneamente, bajo mi palabra de honor, prometo cumplir lo antedicho.

Esta pandemia ha venido a desnudar la precariedad de nuestro modelo de salud y emerge como una radiografía y un estado de diagnóstico actual donde se evidencia una serie de precariedades y privilegios entre la salud pública y la salud privada, de cómo enfrenta este modelo a la pandemia a las inequidades, a la concepción de salud actual que tiene nuestra constitución y como se protegen los derechos sociales de salud de todos los chilenos más allá de las atenciones hospitalarias.



Carlos Cabezas Gálvez escritor y ensayista