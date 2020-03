Nacional 24-03-2020

COVID-19: Mañalich asegura que en caso de seremi de La Araucanía _pudo haber un error, pero no dolo_



Durante el balance diario que hace el Ministerio de Salud correspondiente a los casos positivos testeados de personas contagiadas por coronavirus en el país, los cuales subieron a 746, el titular de la cartera, Jaime Mañalich, se refirió a la situación de la seremi de La Araucanía, Katia Guzmán, quien habría seguido con sus funciones a pesar de tener la enfermedad. Según manifestó, este caso "no tiene ninguna comparación" con el del joven que viajó de Santiago a Temuco estando en cuarentena "porque esa persona se sabía positiva, la situación de la seremi es que ella estuvo en un contacto lejano con algunas personas que después aparecieron testeadas para coronavirus. Ella me llamó antes de ayer preguntando y pensando si era una política adecuada que ella se testeara también, a pesar de que no tenía ningún síntoma, yo le pedí que lo hiciera y ese examen salió positivo y generó el aislamiento y cuarentena que conocemos para aquella", explicó. "Las medidas de contención que se refiere a aislamiento afectan fundamentalmente, como está definido, a los casos de los contactos estrechos que pasan muchas horas juntas, etc. Y en ese contexto, en nuestra apreciación como Ministerio de Salud, en el caso de la seremi de la región de La Araucanía pudo haber habido un error si es que mucho, pero de ninguna manera una responsabilidad con dolo como se ha sugerido porque no fue el caso", recalcó el secretario de Estado.