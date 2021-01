Nacional 08-01-2021

Covid-19: Minsal confirma extensión de la alerta sanitaria por seis meses más

A 30 días del vencimiento de la alerta sanitaria por el Covid-19, el ministro de Salud, Enrique Paris, confirmó que la medida se prolongará por seis meses más, porque "el anuncio hay que hacerlo precozmente".

Es decir, la alerta continuará "hasta fines de junio, justamente para mantener este plan de combate en contra del coronavirus", afirmó la autoridad en el reporte televisado de este jueves.

Además, Paris precisó que "la alerta sanitaria está basada en el Código Sanitario, y no tiene ninguna relación con los estados de excepción" que el Presidente Sebastián Piñera también ha renovado periódicamente a lo largo de la pandemia.

Por otro lado, la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, informó sobre una actualización del protocolo de ingreso de viajeros al país: "todos los chilenos, extranjeros residentes y no residentes en Chile, para abordar el último vuelo o el último vehículo para ingresar a nuestro país, deben contar con una PCR negativa de no más de 72 horas".



En cuanto se ratifique su examen y se les permita la entrada al país, "todas estas personas deben hacer una cuarentena por 10 días, y al séptimo día podrían salir una vez que el resultado de su PCR salga negativo".

Los extranjeros no residentes que no porten el test negativo no podrán ingresar a Chile, mientras que si no lo llevan quienes sí viven en el país, o los chilenos, "se exponen a realizar la cuarentena en una residencia sanitaria, y pagar una multa de 58 UTM para poder ingresar a nuestro país".