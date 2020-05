Opinión 21-05-2020

COVID-19: “no existe el guion perfecto”







El mundo, Chile y las familias de la Región del Maule, estamos viviendo tiempos muy duros y difíciles. Debemos tomar conciencia que estamos enfrentando la peor pandemia que la humanidad ha sufrido en los últimos 100 años, el Coronavirus. Lamentablemente, además de las pérdidas de vidas, viene acompañado de grandes consecuencias, una de ellas es la economía y la inevitable recesión mundial. Es en este momento, cuando el Estado comienza a jugar un rol protector multisectorial: en salud, para evitar contagios y atender a través de nuestra exigida red pública para aquellos compatriotas que lo requieran y en materia social, protegiendo empleos, apoyando a los emprendedores, a los más vulnerables y la clase media.

Junto a todo el mundo, estamos aprendiendo y recorriendo unidos los mejores caminos para conseguir superar esta adversidad. Hemos mirado con atención el panorama mundial desde finales de diciembre, permitiéndonos preparar nuestra red de salud para este escenario histórico. Así es, como cada decisión, cada medida y cada proyecto de ley que impulsa el Gobierno a nivel nacional, tiene una motivación de respeto, apoyo y empatía con cada uno de sus compatriotas que hoy, sabemos que no lo están pasando bien.

Sin dudas que el mes de mayo nos ha golpeado fuerte a los chilenos, hemos visto un significativo y preocupante aumento en la curva de contagios y fallecidos junto a ello, vemos las sombras del desempleo, la angustia y la lamentable pérdida de vidas de nuestros compatriotas, que junto a las políticas sanitarias, dependerá de todos nosotros que estas consecuencias no sigan aumentando.

En esa coherencia, el Presidente Sebastián Piñera este domingo y en cadena nacional, presentó cinco nuevas medidas para Chile, que vienen a acompañar todo el despliegue de iniciativas legislativas ya impulsadas, cubriendo y reforzando temas tan importantes como el abastecimiento para las familias, el apoyo en materia de salud mental, créditos a PYMES, ayuda a los más vulnerables y transparencia en la información utilizada para tomar decisiones. Sin lugar a dudas que trabajar respecto la salud es prioridad, pero un buen gobierno es aquel que puede mantenerse ocupado de todas las aristas que de esta pandemia se desprenden, aristas que involucran sin duda, a todas las carteras del Estado.

Estas pandemias y sus consecuencias, no reconocen fronteras, nacionalidades, ni ideologías políticas. Por eso hoy es tiempo de unidad y no de división. De grandeza y no de pequeñez. De colaboración y no de enfrentamientos. Hoy los necesitamos a todos, a los funcionarios públicos, al Gobierno y la oposición unidos, a los empresarios y trabajadores, a los gremios y sindicatos, a toda la sociedad civil, chilenos y migrantes. Hoy es cuando debemos unir nuestras fuerzas, voluntades y corazones para ganar esta lucha. En definitiva, el mundo no conoce el guión perfecto para superar esta pandemia, pero depende del trabajo de todos nosotros para salir adelante.





(Jorge Guzmán Zepeda – Seremi de Gobierno)