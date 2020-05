Opinión 06-05-2020

COVID-19 y deportes: una reflexión obligada





En estos tiempos de incertidumbre y confinamiento a causa de la pandemia que nos afecta, nace la necesidad de reflexionar en muchos aspectos de la vida que consideramos cotidiano y que a veces se vuelve imperceptible en la vorágine de estos tiempos.

Sabemos que por un bien mayor hemos limitado muchas acciones de la vida diaria que involucran áreas importantes como la economía, la educación, la salud e inclusive la actividad física y deportiva. Esta última viéndose profundamente afectada en todas las edades y que reviste una modificación drástica de aspectos sociales que vienen arraigados desde los inicios de la vida en comunidad.

La actividad física y deportiva reviste desde sus inicios la interacción, el contacto, la recreación y la cultivación de hábitos de vida activos, precursores de grandes emociones, satisfacciones y penas, sin mencionar los beneficios que brinda para la salud y el bienestar de las personas. Involucra grandes esfuerzos tanto por sus practicantes como los técnicos y profesionales que inspiran, atraen y estimulan a que más sigan por esta hermosa senda.

Esta claro que a consecuencia del distanciamiento físico y social que vivimos, ya no vemos gente trotando, equipos jugando e inclusive niños persiguiendo un balón en la calle; pero aún más; nos hemos dado cuenta de que estas actividades tan normales que practicábamos a diario las habíamos dejado por otras propias del avance tecnológico, las obligaciones educacionales y laborales, sin necesidad de que existiera una restricción sanitaria de por medio.

Que lo que acostumbrábamos a ver como algo común, quedaba reservado para “gente ociosa”, “superdotados” o “locos” que aun veíamos por las calles y gimnasios; que unos pocos estudiantes se sentían motivados a desarrollar una disciplina deportiva de forma real y constante; o simplemente unos pocos vecinos y amigos se juntaban a compartir una “pichanga o picado”. Todo esto hoy lo extrañamos, vemos que es algo deseable e inclusive necesario; que empezamos poco a poco valorar el sentimiento de salir y moverse, se sentir ese cansancio y molestias musculares que nos indicaban el esfuerzo hecho.

Tenemos hoy una gran oportunidad de saldar cuentas con nuestro bienestar físico, volitivo y mental, dejar de lado aprensiones y dar vuelta la página del sedentarismo con este nuevo aire que se siente en el ambiente. Que la oferta de actividades volverá con la misma fuerza de antes -ya sea del mundo público y/o privado- pero que deberemos adecuarnos y medirnos para que no perdamos lo ganado a esta pandemia, valorando a los técnicos y profesionales que con gran esmero entregarán su profesionalismo en servicio de la comunidad. Que los establecimientos educacionales volverán a tener estudiantes motivados y necesitados de actividades de índole físico y deportivo; y que deberemos aprovechar al máximo como medida de desarrollo integral. Que las organizaciones deportivas buscarán retomar el tiempo perdido para seguir forjando a los deportistas que enaltecen a la comuna, región y país.

Las autoridades deportivas, deberán asumir su responsabilidad y demostrar por qué se encuentra en tal sitial de honor, pronunciándose de forma oportuna y veraz en las políticas que rigen la actividad física y deportiva del país, buscando con ello aprovechar de una vez y por toda esta nueva oportunidad de revertir indicadores pobres que nos destacan negativamente frente a nuestros vecinos. Apoyando no solo con recursos, sino en mejorar las instancias de participación y competencia, argumentando la demanda propia y creciente de la comunidad por una vida mejor.

Y nosotros mismos, deberemos convencernos de que podemos -con o sin limitaciones, con o sin instrumentos, maquinas o espacio- llevar una vida mejor y que debemos estimularnos y desafiarnos a diario por ser mejores. Entre todos podremos lograrlo, ya que sin movimiento no hay vida y sin vida no hay movimiento.







(Francisco Javier Retamales Muñoz

Profesor Educación Física)