Opinión 13-11-2020

COVID-19 y salud mental en el trabajo





El Covid-19 ha traído múltiples crisis a nivel global, no sólo en materia de salud, económica, financiera y de empleo, sino también en materia de salud mental. Estas catástrofes sin precedentes pusieron en jaque todo lo conocido, desestabilizando aquello que conocíamos como la “normalidad” del nuestro día a día.



Esto, en muchísimas personas aumentó los niveles de ansiedad y emocionalidad producto de la pérdida del empleo, de la inestabilidad económica o de una posible desvinculación futura ante la fuerte emergencia mundial. Pero eso no es todo, el confinamiento, el fallecimiento de seres queridos por el virus, adaptarse a una nueva “normalidad” que nos aleja de los vínculos más estrechos, que impone nuevas formas de relacionarnos con el contexto y el trabajo, impactan directo sobre la psiquis humana.



Ante este nuevo horizonte, las empresas y los departamentos de Recursos Humanos están visualizando la problemática como una crisis psicológica a la que debemos poner especial atención. Es por ello que más de 70% de las organizaciones, según un estudio realizado por la Fundación Chile Unido, ha empezado a destinar recursos para reducir el impacto de la pandemia, mejorar el bienestar de sus colaboradores y fortalecer el rendimiento de los equipos de trabajo.



Los miedos de regresar al trabajo presencial o trabajar bajo una modalidad de teletrabajo traen diferentes impactos en el plano emocional y mental de las personas. Es muy importante que los líderes, con la colaboración de Recursos Humanos, acompañen a los colaboradores de la organización.



Entonces, es necesario tener en cuenta algunos puntos claves.

 Empatía: dedicar tiempo para escuchar, comprender y acompañar a los colaboradores es vital. No sólo escuchar ideas de trabajo para estas nuevas modalidades laborales, sino poder entender los procesos emocionales de cada persona (miedo, angustia, temor, pánico, etcétera) para poder brindar ayuda y contención.



 Conciencia: generar conciencia del cuidado individual y grupal es importante debido a que puede afectar no sólo a nivel contagio y salud, sino en acrecentar el miedo o pánico en aquellos que se encuentran más debilitados emocionalmente o que conviven con personas de riesgo. Generar puntos de acuerdo con los equipos de trabajo en el cuidado facilita un entorno más colaborativo y empático.



 Comunicación: establecer canales o espacios de comunicación son fundamentales para que las personas puedan expresar sus dudas, inquietudes, ideas o emociones.



 Herramientas: facilitar herramientas sobre el manejo del estrés o la ansiedad, por ejemplo, pueden ser de gran ayuda en este contexto atípico que impacta de lleno en la salud mental de muchas personas. Contar o acudir a profesionales de salud mental es importante para estar bien asesorados frente a cómo abordar esta problemática.



Las organizaciones, líderes y departamentos de Recursos Humanos tienen el gran desafío de cómo acompañar, ayudar y transformar a las personas en un nuevo contexto y modalidad laboral que ya no es la que solíamos conocer.







(Sebastián López Sacco, Chief Psychology Officer de Nawaiam)