Covid: Pelluhue asegura primeras dosis y San Javier habilita vacunatorios

Social 02-02-2021

Pelluhue: Alcaldesa asegura primera remesa de vacunas para la comuna



Un importante anunció hizo la Alcaldesa de Pelluhue, María Luz Reyes, en el proceso de la carrera de vacunación contra el Covid-19, al asegurar las primeras 1.660 dosis de vacunas para la próxima semana.



Al respecto señalo, la máxima autoridad comunal comentó que “estoy muy contenta, porque logramos asegurar la primera remesa de vacunas para nuestra comuna, por lo que la próxima semana comenzaremos con el proceso de vacunación y en los próximos días tendré la confirmación de nuevas remesas para nuestra comuna. Hoy comenzó el despliegue de nuestro equipo de salud con todo la logística que requiere este proceso, no es un desafío menor, por lo mismo, no hay tiempo que perder y trabajaremos durante todo el fin de semana en la habilitación de vacunatorios y organización logística, desde ya todo mi apoyo, llevan meses trabajando de manera muy dura en esta pandemia, confío mucho en ellos y sé que sacarán este nuevo desafío adelante, para el bien de mi comuna”.



Además, la Alcaldesa agradeció a Seremi de Salud, Marlenne Durán, “por su constante apoyo en las campañas de vacunación, al Intendente, Juan Eduardo Prieto y al director del Servicio de Salud del Maule, Luis Jaime”.











San Javier habilita dos recintos urbanos para vacunación Covid



Mientras que en el sector rural se habilitarán 3 recintos además del sistema de vacunación domiciliaria.



Este miércoles 3 de febrero comienza la vacunación Covid-19 en San Javier, luego que el Ministerio de Salud dispusiera 3.700 dosis de la vacuna CORONAVAC de laboratorio SINOVAC LIFE SCIENCES en la primera etapa de campaña.

“En la comuna se habilitaron dos recintos urbanos para la vacunación, la escuela E-403 José Manuel Balmaceda para los vecinos del poniente y la escuela E-414 Manuel de Salas para los vecinos del oriente de la comuna. Mientras que para la vacunación rural dispusimos de la escuela F-413 Bernardo O’Higgins en Orilla de Maule, de la escuela F-428 José Miguel Carrera de Vaquería, y de la escuela F-405 Julio Montt Salamanca de Melozal”, indicó el alcalde Jorge Silva.

A eso se agrega la vacunación domiciliaria en ELEAM, adultos mayores de 90 años, mayores de 71 en condición de movilidad reducida, y usuarios programa postración severa. “Básicamente le pedimos a la comunidad que respete las fechas de vacunación que va a estar informada (en redes sociales de la Municipalidad y Dpto. de Salud) en convocatoria por grupos etareos, y las personas que no sean parte de este grupo y requieran orientación les pedimos que lo hagan a través del teléfono, no asistan a estos lugares”, señaló Carlos Estrada director comunal de salud.

El Instituto de Salud Pública (ISP) aprobó el uso de esta vacuna –que lleva el nombre de CoronaVac– tras determinar que es segura, “le damos la tranquilidad a la población, es una vacuna es un virus inactivo que no altera la parte genética, se coloca en dos dosis, una el día de la vacunación y la segunda 28 días después. Solo se pueden vacunar los mayores de 18 años, la mujeres embarazadas no se vacunan en esta oportunidad, las personas que están dando lactancia materna tampoco se vacunan, pero si se vacunan los pacientes cuando terminan sui cuarentena por covid. La única contraindicación que el paciente en el momento de la vacunación no debe presentar temperatura”, sostuvo Adela Jaque, directora del Cesfam de San Javier.



GRUPOS OBJETIVOS ETAPA 1

Personal de salud (público-privado)

Residentes y funcionarios centros de larga estadía adultos mayores (ELEAM), residentes y funcionarios servicio nacional de menores (SENAME).

Adultos mayores a contar de los 71 años de edad

Personal que desarrolla funciones esenciales para la atención directa a la ciudadanía.