Política 08-02-2022

CPLT detectó medidas de seguridad poco específicas para proteger datos personales en convenios del sector público



“Falta de especificidad” de los convenios en cuanto a medidas de seguridad y protocolos técnicos o administrativos para el tratamiento de datos personales, evidenció una fiscalización impulsada por el Consejo para la Transparencia (CPLT) a 373 organismos de la Administración Central del Estado.

Asimismo, en materia de transparencia, el CPLT identificó inconsistencias entre la información disponible en los sitios web de Transparencia Activa y lo que las instituciones informan vía solicitud sobre dichos instrumentos. Para la titular del organismo, Gloria de la Fuente, este proceso “es un insumo de gran valor puesto que permite contar con un estado del arte en materia de protección y tratamiento de datos a partir de lo que permite el análisis de estos instrumentos y, segundo, establece que los convenios omiten cuestiones centrales para entender cómo y en qué medida las instituciones del Estado están hoy protegiendo y tratando adecuadamente o no los datos”.

Sobre estos hallazgos, la titular del Consejo comentó que “se trata de un tema que es algo administrativo, pero es muy relevante no sólo para el Consejo sino también para el país, puesto que nos habla de algunos problemas de acceso a información y vacíos en los términos y condiciones bajo las cuales las instituciones públicas tratan datos personales y sensibles de chilenas y chilenos”.

Otro resultado llamativo es que del total de organismos que accedieron a entregar información (328), un 50% (176 entidades) declaró no contar con lo requerido, es decir, afirmaron no tener convenios vigentes que supongan transferencias de datos personales a terceras entidades.