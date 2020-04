Crónica 25-04-2020

CPLT intercambia experiencias en materia de acceso a información pública durante la pandemia



A diferencia de lo que ha ocurrido en otros países como México, el acceso a la información pública no se ha suspendido en Chile en el marco de la emergencia por Coronavirus. Muy por el contrario, subrayó el presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), Jorge Jaraquemada, quien lidera la entidad que vela por el cumplimiento de la Ley de Transparencia en nuestro país, se decidió como primera medida sacar una declaración que establecía la no suspensión del derecho de acceso a la información pública tras haberse declarado un estado de excepción constitucional.

El titular de Transparencia de Chile destacó la relevancia de este hecho, dado que a juicio de esta institución era vital no poner en entredicho el derecho a acceder a información de entidades públicas ante la emergencia sanitaria puesto que “precisamente en una situación como la que enfrentamos es dónde se debe realizar un escrutinio social mayor frente a las decisiones de las autoridades y de los fundamentos que estas tienen”.

Otro de los aspectos subrayados en la intervención del CPLT refirió a la importancia que ha tenido en nuestro país el acceso a información sobre las cuarentenas, es decir, las restricciones y limitaciones a derechos fundamentales que el estado de excepción habilitaba al Gobierno para aplicar. A juicio del titular del Consejo es vital que la ciudadanía tenga claridad absoluta de los fundamentos de estas medidas.