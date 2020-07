Política 09-07-2020

CPLT oficia a FF.AA por resultados de fiscalización de acceso a información sobre uso de casas fiscales y otros beneficios

Una fiscalización focalizada en una serie de beneficios otorgados a personal de las Fuerzas Armadas del Consejo para la Transparencia (CPLT), logró establecer a partir de la información entregada por las ramas del Ejército, Armada y Fuerza Aérea de Chile (FACH), detalles del acceso a casas fiscales a las que puede optar el personal de estas instituciones, destacando entre sus principales resultados cánones de arriendo y el uso de este tipo de propiedades por parte de ex funcionarios de la rama castrense y de la FACH, contraviniendo reglamentos institucionales que establecen que sólo debieran hacer uso de éstas funcionarios activos.

En el documento del Consejo se reconocen limitaciones en el mapeo y análisis de estos y otros beneficios analizados que las instituciones mencionadas otorgan a sus miembros -uniformados y en algunos casos civiles-, por lo que los antecedentes fueron remitidos a la Contraloría General de la República para conocimiento del ente revisor y los fines pertinentes. Este tipo de procesos implementados por el CPLT, buscan identificar el cumplimiento de las normas de transparencia, el derecho de acceso a la información y la protección de datos personales en organismos públicos, aplicando sanciones si corresponde.

En el caso particular de los antecedentes sobre viviendas fiscales –parte del proceso que incluyó sólo a las tres ramas de las FFAA e información acotada al 2019-, se recibieron respuestas del Ejército y la FACH. Estas instituciones informaron que la suma de los funcionarios de ambas entidades que gozan de esta prestación alcanzaría las 3.490 personas -507 del Ejército y 2.983 de la Fuerza Aérea-. En ambas entidades la mayor dotación se localiza en la zona centro (1.904).

La rama castrense no informó sobre asignaciones de este tipo para el alto mando ni personal civil, a diferencia de la FACH, que contabilizó 21 funcionarios uniformados haciendo uso de viviendas fiscales y 136 civiles.