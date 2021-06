Política 09-06-2021

CPLT y comisiones asesoras: “deben institucionalizarse, formalizarse y cumplir con estándares de transparencia”



En tiempos en que cifras asociadas a la emergencia provocada por el Covid-19 se han incrementado, Gloria de la Fuente, presidenta del Consejo para la Transparencia (CPLT), subrayó la necesidad de institucionalizar, formalizar “y cumplir con todas las normas y estándares de transparencia y probidad que rigen para cualquier ente público” en el caso de las comisiones asesoras, mesas de trabajo con especialistas y miembros de la sociedad civil, u otras instancias similares. Esto, detalló: “dado que en muchos casos son una extensión de la discusión de temas de alto interés público”.

De la Fuente enfatizó en que: “Los procesos de toma de decisión sobre cuestiones públicas enmarcados en instancias que no tienen un funcionamiento formal, redunda en que no emite información oficial de su conformación y sus integrantes ni tampoco de los fundamentos y ejecución de sus resoluciones”.

Desde el inicio de la Ley de Acceso a la Información Pública, de acuerdo con lo declarado por los propios ciudadanos que han presentado sus casos tras denegarse información por parte de organismos públicos ante el CPLT, cerca de 1.400 reclamos se asocian a información solicitada que no existía.