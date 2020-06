Política 28-06-2020

CPLT y Contraloría llaman a poder político e instituciones a reconstruir confianzas



El presidente Consejo para la Transparencia, Jorge Jaraquemada, y el contralor Jorge Bermúdez, realizaron un llamado al poder político y a la institucionalidad pública y privada y sociedad civil, a hacer frente a la profunda crisis de confianza para enfrentar el momento actual por el que atraviesa el país -marcado por la emergencia derivada de la pandemia por Covid-19- como “paso previo a la unidad”.

Existe un paso previo a la unidad”, sostienen en la misiva. “Se trata de algo en apariencia sencillo pero que reviste un trabajo complejo y sistemático, la confianza”. A su juicio, “mientras en Chile no logremos superar la profunda crisis de confianza en las instituciones, tanto públicas como privadas, que venimos arrastrando desde hace una década, se torna complejo aunar voluntades en un propósito común”. Y seguido agregan: “Esto no quiere decir que sea una tarea imposible sino inmensamente desafiante, más aún, en un contexto adverso como es el control sanitario, económico y social de una pandemia como la que estamos viviendo en nuestro país y en el mundo”.

Respecto de las medidas y prestación de servicios por parte del Estado, los representantes de la Contraloría y del Consejo afirmaron que tan relevante como la eficacia y oportunidad “es que las autoridades y sus decisiones cuenten con una sólida base de apoyo”. “De lo contrario -afirman- la ciudadanía no logra comprender y opta por prescindir de las recomendaciones o disposiciones adoptadas”. Asimismo, sostuvieron que dichas decisiones deben “estar revestidas de garantías de credibilidad que inviten a la adhesión y no al escepticismo, puesto este solo aumenta la desconfianza”.