Crónica 03-09-2019

Cranberry o arándano rojo: un fruto que ayuda a prevenir infecciones urinarias

El estudio realizado por investigadora de INIA La Platina se suma a la colaboración entre el sector público y privado, para valorizar frutos de uso industrial con propiedades beneficiosas para la salud. Se estima que el cranberry posee varias cualidades.



Santiago, agosto de 2019.- Con el objetivo de valorizar berries en función de sus propiedades nutricionales, el Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), entidad vinculada al Ministerio de Agricultura, lidera varias iniciativas de este tipo en Chile, por medio de la articulación entre el sector público y privado.



Una muestra de ellas fue la reciente publicación que hicieron los países que conforman el Programa Cooperativo para el Desarrollo Tecnológico Agroalimentario y Agroindustrial del Cono Sur (Procisur), sobre frutos nativos, en el cual se estandarizaron protocolos para valorizar este cultivo en cada país que forma parte del Procisur. Lo anterior, debido a la creciente demanda por ingredientes y aditivos especializados que existe en el mercado. Así lo dio a conocer la Coordinadora Nacional del Programa de Alimentos de INIA, María Teresa Pino, quien detalló las especies chilenas usadas para este fin, en un libro de gran valor investigativo que reúne la experiencia de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, y que en el caso de Chile fue descrita por un grupo de investigadores de INIA.



“Nuestro país, a través de INIA, apoya el desarrollo sustentable y la valorización de berries tan interesantes como el Cranberry o Arándano Rojo, un fruto proveniente de Norteamérica que comienza a cultivarse en Chile por los años 90. De hecho INIA, junto a otras instituciones y el sector privado iniciaron las primeras plantaciones a nivel experimental en nuestro país, alcanzando actualmente una superficie que supera las 700 hectáreas, principalmente concentradas entre las comunas de Loncoche, en la región de La Araucanía, y Paillaco, en la región de Los Ríos”, explicó María Teresa Pino.



La investigadora de INIA agregó que el principal destino de la producción de Cranberry en Chile -que se cosecha entre marzo y mayo- es la exportación como jugo concentrado y deshidratado como snack. Mientras que sólo un porcentaje menor se comercializa en el mercado interno, bajo diferentes formatos. Además, María Teresa se refirió al modelo de negocio implementado en torno al Cranberry. “Este corresponde a una cooperativa que asocia a varios productores, con el nombre de CranChile. Posteriormente, la producción es procesada y comercializada por la empresa OceanSpray”. El cultivo de cranberry en Chile debe cumplir un conjunto de normas de certificación y procedimientos ampliamente aceptados para las Buenas Prácticas Agrícolas o Global Gap. Un ejemplo de lo anterior es que el agua una vez usada en el proceso de cosecha del fruto, pasa de cuartel en cuartel, y se devuelve filtrada al río, libre de pesticidas, para lo cual no se aplican insecticidas ni otros químicos para lograr un producto trazable e inocuo, acorde con las propiedades saludables del fruto.



Cranberry y prevención



Un aspecto importante a considerar en el estudio es que el cranberry logra mejores producciones en términos de rendimiento por hectárea y calidad en Chile que en otros países. La acumulación de proantocianidinas es más alta y el color es más intenso que en el hemisferio Norte, lo cual podría ser atribuido a la diferencia de temperatura entre el día y la noche. La mayor radiación aumentaría la expresión de este tipo de compuestos, entre otros.



“Pero sin duda, lo principal o quizás lo que más llama la atención de su fruto, es la capacidad de prevenir infecciones urinarias. Está comprobado científicamente que uno de los compuestos del cranberry, la Proantocianidinas del Tipo A, previene las infecciones urinarias al inhibir la adhesión y permanencia de bacterias en la vejiga y la uretra, por ejemplo, en cistitis. Esto ayudaría a disminuir el consumo excesivo de antibióticos, ante la no aparición de infecciones. Para lograrlo, la ingeniero en alimentos y gerente de la empresa Nativforlife, Isabel Lecaros, recomienda consumir a diario 36 miligramos de polvo liofilizado, es decir, una cucharadita de té”, dijo Coordinadora Nacional del Programa de Alimentos de INIA.



Además, la investigadora de INIA La Platina, reconocida por su trabajo a nivel latinoamericano, agregó que estudios del Instituto Cardiovascular de la Escuela de Medicina de la universidad de Boston, en Estados Unidos, indican que el consumo de jugo concentrado de cranberry trataría y prevendría el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares. También, por otro lado, su consumo se asocia a la prevención de resfriados, debido a su alto contenido de vitamina C y actividad antioxidante que refuerzan el sistema inmunológico. “La constancia en su consumo y hábitos saludables son claves para que surta efecto en el organismo de las personas”, realzó María Teresa.



El cultivo



El cranberry o arándano rojo es un arbusto bajo de unos 20 cm, con pequeñas hojas perennes. Se adapta principalmente a suelos húmedos, de pH bajo 4 – 5,5 y de clima templado frío. Dichas condiciones sólo se encuentran en la zona sur de Chile, pues requiere de suelos con niveles freáticos altos y alto contenido de materia orgánica. El fruto es una baya de color rojo intenso en su estado de madurez y se caracteriza por la sensación de astringencia, refrescante y ácido.