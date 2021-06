Opinión 19-06-2021

CREACIÓN DE AGENCIA NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD

En la reciente cuenta pública del Presidente Sebastián Piñera, se anunció que prontamente ingresará al Congreso un proyecto de ley con el objetivo de crear la Agencia Nacional de Ciberseguridad. Según el Equipo de Respuesta ante Incidentes de Seguridad Informática (CSIRT), el texto sería presentado en julio próximo y, en el mismo, se definiría cuáles son las empresas privadas y organismos públicos que forman parte de la infraestructura crítica digital y de la información del país. Asimismo, establecería al CSIRT como un ente coordinador y de colaboración en esta materia.

En ese sentido, el principal objetivo de esta nueva agencia será proteger la seguridad pública en el ciberespacio, anticipando y combatiendo los delitos informáticos para proteger los bienes de la sociedad digital. Además, las autoridades esperan que este hito permita mejorar la agenda actual de la materia, creando una estrategia constante de ciberseguridad a través de planes y políticas públicas permanentes.

Son conocidos a nivel mundial los ciberataques y Chile no escapa de esta realidad. Quizás el más recordado fue el que afectó al Banco de Chile en 2018, generando la pérdida de 10 millones de dólares a la entidad bancaria. Sin embargo, también diversas instituciones han sufrido violaciones de seguridad informática, entre ellas podemos mencionar a BancoEstado o Redbanc. Ahora bien, no solo el hecho de que ciberdelincuentes hayan logrado traspasar la ciberseguridad de instituciones de este tamaño debe preocuparnos, sino también la cantidad de constantes ataques que ha sufrido Chile en los últimos años, pues una noticia del sitio web de La Tercera se señala que solo durante 2020 se registraron más de 2.300 millones de intentos de ciberataques en el territorio nacional.

Phishing, ransomware, botnets y whaling son algunas de las vulneraciones más comunes en Chile. A pesar de que cuentan con distintos tipos de funcionamiento, estas amenazas están aumentando cada vez más y las causas pueden ser tanto internas como externas. Las amenazas frecuentes de hackers vulneran los protocolos de seguridad que protegen información confidencial y sensible de personas y empresas. Sin embargo, también los empleados por accidente pueden configurar erróneamente los parámetros de seguridad y dejar abiertas las puertas a los ataques.

El aumento del teletrabajo debido a la pandemia por Covid-19 ha generado un volcamiento casi total al mundo digital, haciéndonos depender en gran medida de este. Este cambio ha generado que la ciberseguridad se haya visto debilitada debido al uso de dispositivos personales para el ingreso a redes corporativas de toda índole, muchas de ellas sin tomar las medidas previas de seguridad necesarias. Por ello, este es el mejor momento para avanzar en temas de transformación digital y de ciberseguridad, ya que las consecuencias de un ataque cibernético pueden ser fatales para cualquier empresa, sin importar su tamaño o sector económico.

Como parte de los actores del mercado de la tecnología en Chile, celebramos el anuncio, pues el país está posicionándose como líder, al ser esta una de las primeras iniciativas en Latinoamérica de la materia, lo que confirma la importancia que cada día suma el mundo digital y su seguridad. Asimismo, es de vital interés que la creación de la Agencia Nacional de Ciberseguridad vaya de la mano de un fortalecimiento del marco legislativo asociado y, que este, pueda contar con la participación de los actores clave del mercado de las telecomunicaciones del país.



Carlos Ignacio Giraldo, country manager de InterNexa Chile