Social 10-02-2018

Creatividad, emprendimiento y sustentabilidad en la Feria de los Enamorados

Hasta el 14 de febrero permanecerán los stand en la plaza de armas de Linares. La feria se puede visitar desde las 10:00 a 22:00 hrs.

Valentina Maldonado es educadora diferencial, por años se ha especializado en el conocimiento de plantas y sus múltiples usos. Hace 5 años cuando nació su hijo, creó Instinto Natural, su marca de productos de cultivo agroecológicos que no dañan ni al medio ambiente ni a la piel. No tiene químicos ni parabenes. Entre sus productos de cosmética con plantas cuenta con jabones, cremas, ungüentos y aceites.

“El sentido de mis productos apunta a la salud y el autocuidado, son plantas auto cultivadas, con cosecha respetuosa. Se extraen de manera artesanal, yo hago todo el proceso. La idea es buscar el bienestar de uno mismo y del entorno”, cuenta Valentina.

Junto a ella, decenas de emprendedores han instalado sus stand que se caracterizan por la reutilización de productos, la sustentabilidad y la creatividad. Desde trabajos en cuerpo, libros, plantas, bolsas reciclables, bisutería, productos en crin, y muchos trabajos hechos a mano, que pese al trabajo que esto implica, son vendidos a precios muy accesibles.

Otro de las ofertas para regalar con sentido este 14 de febrero es el de Amchiwuenu Pura Creación, una pareja que junto a su hijo de dedican a crear joyas con consciencia ambiental y social. Sus trabajos son únicos y creados a partir de materias nobles. No es sólo la venta de productos, sino el sentido que se les da a cada uno de ellos. Aros con forma de cóndores, ajíes y de cosmovisión indígena, entre muchos más. Aseguran que sus productos son hechos a mano y con amor.

Crianza y sustentabilidad

Otra propuesta que llama la atención es la de Jean Paul Mengin y su pareja Carolina Mondión, ellos ofrecen bisutería y trabajos en material reciclados de los muebles. Él es músico e ingeniero en sonido, también carpintero, ella Kinesióloga. Ambos han enfrentado la paternidad en conjunto y de ahí nació la idea de crear estos productos. “Hemos querido tomar un camino de crianza compartida y en casa. Hemos dejado la estabilidad económica para criar a nuestro hijo”, cuentan.

Entre sus productos, destacan los juguetes que reivindican la simpleza y que ayudan a desarrollar la creatividad de los niños. Entre tanta sobre estimulación tecnológica y de personajes de conocidas marcas, “Es bueno entregarles opciones que les permitan a los niños crear ellos mismos, tomar múltiples decisiones en torno al juguete, pintarlo si quieren”, afirma Carolina.

Esta feria de los enamorados es organizada por la Dirección de Desarrollo Comunal, DIDECO y estará hasta el miércoles 14 de febrero.