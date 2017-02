Editorial 03-02-2017

Creatividad en la solidaridad

Viendo las noticias, llama la atención la campaña de la “cartera” de la alcaldesa de Maipú, Katy Barriga. Algo simple, pero con mucha empatía, cosas que una mujer puede entender. Claro para la mujer, el mundo que va en su cartera es su forma de enfrentarse al mundo con los labiales, espejo y de un cuanto hay y que cada mujer sabe que lleva en sus pesadas carteras y bolsos. Una buena iniciativa que sin duda hará feliz a las mujeres damnificadas. Los alimentos no perecibles son necesarios, pero nada hace cambiar más el rostro de una mujer que recibir una cartera de regalo. Claro que en estas carteras no estarán sus fotos preferidas de la familia o aquel detalle que le recuerda algún hecho importante en su vida. Sus remedios, su “gustito”, obvio su perfume o colonia, la crema para las manos, el cepillo, entre otros. Y si tiene hijos súmele a eso los remedios, pañal extra, la crema, el juguete preferido del bebé, toallitas húmedas, etc. Estas cosas hay que imitarlas porque hacen bien, no solo a quien da, sino sobre todo a quien recibe una cartera preparada con cariño por otra mujer o mujeres que saben cuáles son las necesidades que una mujer tiene y priorizada y que ocupa ese espacio en la cartera que tiene muchos cierres. Algunos entendemos nuestro desorden en el escritorio. Y una mujer sabe exactamente donde tiene cada cosa en su cartera, aunque a veces, porque le falta espacio diferenciados, le toca vaciarla para encontrarla, pero una mujer que usa cartera, sabe con certeza donde tiene el prendedor o el alfiler o la aguja con el hilo para el imprevisto. Sí aguja e hilo, así de detallado es el contenido de la cartera de una mujer. Así que es una buena idea regalar o poner dentro de las ayudas que usted está preparando una cajita en su casa para los damnificados, una cartera para una mujer joven, adulta o adulta mayor, que no llevan las mismas cosas, para que lo sepan los caballeros.