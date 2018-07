Opinión 01-07-2018

Crédito informal y créditos sociales

(Osvaldo Iturriaga, gerente de Beneficios de Caja 18)

Según la encuesta de Alfabetización Financiera del Centro de Microdatos de la Universidad de Chile, publicada recientemente, la deuda asociada a créditos informales alcanza el 14,3% de los hogares, señalando también que en dos años el número de personas que solicitó estos préstamos aumentó en más de 6 puntos. Dicho incremento es muy relevante, ya que ese tipo de deudas proviene de fuentes no reguladas y sus condiciones crediticias pueden afectar negativamente el bienestar de los hogares de quienes los toman.

Lo anterior confirma que los créditos sociales que otorgamos las cajas de compensación siguen y seguirán siendo un apoyo fundamental para muchas personas; en particular, para el grupo de chilenos con menores ingresos del país que, normalmente, no son sujetos de crédito de los bancos y que sí reciben el apoyo financiero de su Caja al momento de enfrentar imprevistos.

Para dimensionar la importancia de los créditos sociales, podemos señalar que de acuerdo a nuestra última Encuesta de Crédito Social los dos principales motivos por los que nuestros afiliados pensionados solicitan un financiamiento de este tipo son en un 37% para temas relacionados con salud y un 25% para mejoras en el hogar. Es decir, son para financiar necesidades bastante básicas.