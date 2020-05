Nacional 22-05-2020

Créditos Fogape suman críticas mientras Hacienda reconoce que "hay problemas"



La línea de créditos bancarios con aval fiscal que implementó el Gobierno, como salvavidas para las pymes a través del Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios (Fogape), en medio de la pandemia de Covid-19, no ha tenido el resultado esperado, quedando sin acceso a recursos frescos miles de emprendimientos a lo largo del país.



De hecho, casi un mes después de su primer anuncio, el propio Presidente anunció una segunda línea de financiamiento con garantía estatal, a través de entidades no bancarias, en la práctica asumiendo que los bancos no dieron el alivio esperado a las empresas de menor tamaño.



Y es que a pesar del positivo balance de la Comisión Para el Mercado Financiero (CMF), hasta el ministro de Haciendo terminó por reconocer que "hay problemas".



"Quiero partir por reconocer que hay problemas, hay personas a las que no les llega, hay personas a las que no les responden, hay demoras, y estamos conscientes de eso y empatizamos porque sabemos que para muchas empresas recibir este crédito hace la diferencia entre sobrevivir o quedar en el camino", dijo Ignacio Briones en el matinal "Bienvenidos".



Pero el secretario de Estado también rebajó considerablemente el universo de empresas elegibles para los créditos Fogape, porque "es importante centrar las expectativas".



"Se habla muchas veces de un número mágico, de 1 millón 200 mil pymes, como si esa fuera la referencia para evaluar el éxito o fracaso de este programa de garantías. Cuando hago la pregunta de cuántas empresas venden regularmente, estamos hablando de un universo de aproximadamente 400 mil empresas, y venden todos los meses algo. No es el millón 200 (mil), es 400 mil. Luego puedo hacer la siguiente pregunta ¿cuántas empresas tienen al menos 1 trabajador contratado? (...) bueno, son 300 mil empresas. Si digo cuántas empresas tienen ventas al menos 1 mes en el año, son 500 mil. Entonces el rango está entre 300 y 500 mil, y ese es el universo al que este programa va dirigido", detalló.