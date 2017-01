Opinión 07-01-2017

Creo que olvidar es un delito

Generalmente escuchamos aquella excusa banal y extremadamente tímida ...”es la ley de la vida”, cuando cuando por ejemplo olvidamos u omitimos las buenas acciones de otros.

Callamos el buen desempeño de una autoridad cuando ésta ya no lo es.Estando en su cargo y sin haberlas cometido,les hacemos reverencias comentando con exageración bondades inexistentes,buscando elogios sobresalientes.Le saludamos aparentando amistad y confianza con la intención que el público nos considere importante.Incluso patudamente la tuteamos.

Aplaudimos su presencia para que siquiera un instante nos considere o nos nombre en sus discursos.Como también ilusamente pretendiendo algún cargo.Luego cuando terminan su período,nos olvidamos de sus logros,intenciones,aportes a la comunidad y a la provincia.Ignoramos sus desvelos y obstáculos para concretizar proyectos.Desconocemos cuantas decepciones y trabas enfrentan cuando miembros de la misma posición política con egoísmos y envidia ,rechazo, conducen al fracaso.

Pero, existe la posibilidad de alegrarla intentando quebrar “ la ley de la vida “ haciendo presente que los linarenses reconocemos el valor talentoso y logros de la señora Claudia Loreto Aravena Lagos.

Aquella gobernadora sencilla y humilde que recorrió toda la provincia de Linares y sus rincones. Al nombrar “rincón”, me asoma una tristeza quedando en silencio.

Recuerdo a la señora Claudia Loreto, de bella estampa con transparente bondad sin disfraz ni discriminación para llegar al necesitado intentando socorrerlo con aquella sencillez tierna y sonrisa franca. Consciente que alguien desde algún lugar la estaba observando para guiar sus pasos.

Su mirada diáfana transparenta adversidad a la hipocresía y al engaño.

Es como aquellas mujeres que compiten a la linda primavera nacida en septiembre.

En esta columna omito recordar todas sus acciones,pero no puedo dejar en el olvido de mi frágil y galopeante memoria,aquella oportunidad cuando se logró el primer encuentro ´provincial de la Nueva Mayoría,representando su turno el Partido Radical. Numerosa asistencia y destacada participación de importantes oradores. Tampoco,(como ya lo he publicado)cuando presencié atendiendo público sentada en las gradas a la entrada a la gobernación, fuera de horario. Creo venía llegando de la precordillera. Mucho menos tener presente que no tuvo timidez,ni vaciló al asistir al velatorio y misa de la madre de un detenido desaparecido. Tal vez afloró su condición de mamá y noble mujer chilena. Estuvo junto a su marido que la acompañó con orgullo acreditando un matrimonio ejemplar y bien constituido.

Ojalá todos despertemos recordando que no solo la señora Claudia se engalana con estas virtudes. En Linares son muchos o muchas que su presencia enorgullece a la provincia y que sus obras palpitarán eternamente. Algunas en el silencio petrificadas esperan el momento para que historiadores legítimos y reales ,las rescaten de su escondida y oscura incógnita envidiosa.

En mi intermitente memoria asoma con su sonrisa humilde y respetuosa Carlos Villalobos Sepúlveda ,el cual en sus obras literarias eterniza sus acciones con la venia y ovación del pueblo.

Aparentemente dejaron de sernos útil y nuestro saludo en la calle, no es el de antes. Es la ley de la vida me responden, olvidando que ayer estrechábamos la mano mostrando una sonrisa fraternal.

Por eso insisto en creer que olvidar es un delito.