Crimen del profesor Nibaldo Villegas: Tribunal aplazó el juicio

El Tribunal Oral en lo Penal de Viña del Mar aplazó el juicio oral por el caso del profesor Nibaldo Villegas, quien fue asesinado el 10 de agosto de 2018 en su casa de Villa Alemana, ya que la ex esposa de la víctima cambió de defensa.

Se esperaba que durante el juicio declararan unos 50 testigos, además de 26 peritos que explicarán el proceso de planificación del crimen, y también cómo se orquestó el plan para desmembrar el cuerpo de la víctima, cuyo torso apareció en el muelle Prat de Valparaíso, causando conmoción a nivel nacional.

Sin embargo, el juicio fue aplazado ya que la ex esposa de Villegas, Johanna Hernández, cambió su defensa 32 horas antes de la audiencia, por lo que el proceso judicial será retomado el próximo lunes 22.

El abogado Dagoberto Duarte fue reemplazo por Leandro Díaz, quien solicitó aplazar la audiencia para leer los dos tomos de la carpeta investigativa de la Fiscalía, además de intentar acreditar parricidio también para Francisco Silva, imputado por homicidio, a fin de lograr que tenga 40 años de cárcel.

"El legislador lo dejó con un vacío, podría haberlo previsto, en el sentido de que no se hagan cambios a esta altura del año bajo estas circunstancias, para no permitir lo que hoy día hemos visto, pero ahí hay una tarea pendiente que hay que hacer respecto de modificaciones legales", afirmó el fiscal a cargo del caso José Miguel Subiabre.

Ante esto, el hermano de Nibaldo, Leandro Villegas, dijo que esto era algo esperable dada la actitud que mantuvieron durante todo el juicio, en especial Johanna Hernández.