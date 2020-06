Opinión 10-06-2020

Crímenes patrimoniales que matan el turismo





Hace unos pocos días, para ser más exacto el miércoles pasado, iba caminando por la Avenida Aníbal León Bustos, pensando en lo divino y en lo terrenal, pues la verdad iba a comprar unos clavos al Sodimac, cuando un auto blanco se detiene justo a mi lado, sucediendo lo siguiente.

- ¡Hey! Don Ricardo – me dice una señora que iba de acompañante – Yo también soy una “viuda del Corazón de María y de Las Cuellar”.

- ¡Ah sí! qué bien, que bueno saberlo – le respondí obviamente con una sonrisa en mi cara y completando con un – siempre es bueno no estar solo.

- ¡Oiga! ¿Usted sabe lo que sucedió años atrás en Parral con la casa donde nació Pablo Neruda? – me dijo evidentemente queriendo despertar la curiosidad en mí, en cuanto el conductor ponía en marcha el vehículo y sin darme aún tiempo de responder nada, un chao con su mano me confirmó que iban con prisa.

Anticipándome a sus dudas, les aclaro que a esta amable señora no le vi la cara, pues en todo momento estuvo con mascarilla y ella a mi reconoció pues cuando camino solo y aún más por esa avenida, acostumbro a llevar la mascarilla como por el mentón, la que solo subo cuando veo que me cruzaré con alguien.

Bien, como dicen, por “deformación profesional” (contador auditor), soy curioso y a decir verdad ni idea tenía sobre lo que sucedió con esa bendita casa. Así que había que investigar.

Amigos, hoy todo resulta simple con Google y tan sólo bastó poner “Casa Neruda Parral”, para enterarme de un atroz crimen patrimonial.

Ocurrió en el año 2003 cuando el propietario, de apellido Rocky, ordena la demolición del valioso inmueble, no sin antes haber intentado una jugosa negociación de venta con la Municipalidad de Parral, la que evidentemente no prosperó.

Cualquiera que desee más información sobre esa parte de la historia, bastará que efectúe exactamente lo mismo que hice yo en Google y verá lo que ahí se detalla. Les anticipo que “los combos iban y los combos venían” y era que no con ese apellido del propietario.

Lo concreto es que desde ese momento Parral y los parralinos, sentenciaron su suerte o su mala suerte.

He meditado que fue casi como una “maldición del cura Somoza”, pero al revés, en realidad un “suicidio” patrimonial y por cierto, también turístico.

La mayoría de ustedes no tiene por qué saberlo, pero el legado cultural de Pablo Neruda y el usufructo de sus bienes y su obra, está en manos de una fundación, la “Fundación Pablo Neruda”.

Esta fundación nace en 1986 a partir del testamento, no de Neruda, quien ya había legado todo a su última esposa, Matilde Urrutia, sino justamente del de ella, quien heredó todo a la fundación.

¿Pero a qué apunto contándoles esto?

Calma amigos, a lo que apunto es a contarles que esta fundación administra las tres casas que Neruda le heredó a Matilde, que ustedes si deben saber que él llamaba cariñosamente (supongo), como “La chascona”.

Estas casas llamadas “casas-museo”, ya dicho son tres y son: “La Chascona” en el Barrio Bellavista en Santiago, “Isla Negra” en la playa del mismo nombre en El Quisco y “La Sebastiana” localizada en Valparaíso.

Se los voy a graficar de una forma bien cruda y por cierto poco poética, pero a veces los números y su interpretación ayudan mucho más que mil palabras.

Como creo haberles contado antes, yo tengo una pequeña agencia turística llamada Brachitour, con sede en Santiago. Sólo atiendo turistas brasileños y de ahí su nombre. La inicié a comienzos del 2017 y desde ahí hasta inicio del actual año 2020, o sea en tres años, llevé a un total de 753 turistas a visitar estas casas-museo de Neruda.

Si consideramos que el valor del ticket de ingreso es de $7.000 (siete mil pesos), le generé a la Fundación Neruda un ingreso por $5.271.000 (cinco millones doscientos setenta y un mil pesos).

¡Vaya cifra interesante!

Les reitero, mi agencia es minúscula comparada con otras y obviamente a esos ingresos debemos sumarle toda la venta de libros y merchandising, pues cada una de estas casas-museo cuenta con su “tiendita” la que está localizada de forma estratégica al final del recorrido.

¿Es eso todo, o sea Parral se perdió un museo?

Nada de eso, todo el comercio en torno a las casas-museo guarda relación con Neruda. Tiendas, restaurantes y lo que es fantástico, cientos de artesanos que viven de su trabajo replicando en cuadros, tallados y otras manifestaciones artísticas la obra del famoso poeta.

No recuerdo donde lo leí, que había que “Parralizar a Neruda y Nerudizar a Parral”.

Tan difícil me parece, si destruyeron por acción u omisión la casa-cuna donde el 12 de Julio de 1904 abrió sus ojos el pequeño Ricardo Eliezer Neftalí Reyes Basoalto, hijo de José del Carmen Reyes y Rosa Basoalto.

No hay necesidad de ser “Nerudiano” para saber que Pablo Neruda es el chileno más conocido internacionalmente de todos los tiempos y Parral no lo supo valorar.

Hay miles de turistas que vienen a Chile cada año por Neruda, su obra y hasta sus mitos. Sin duda alguna, Parral se habría beneficiado con eso y hoy sería un punto importante en el mapa turístico de Chile. Todos sabemos que no lo es.

La casa-cuna de Neruda en Parral se ubicaba en la esquina de las calles Libertad y San Diego, hoy Pablo Neruda (.. vaya homenaje).





(Ricardo Alvarez Vega, contador auditor)