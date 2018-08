Nacional 31-08-2018

Crisis ambiental en Quintero: La compleja ruta de Carolina Schmidt en su primera contingencia en el cargo

La independiente era una de las cartas probadas por Piñera, desempeñándose como ministra del Servicio Nacional de la Mujer y de Educación durante su primer gobierno. Fue cuando lideró el Sernam que se alzó como una de las autoridades mejor evaluada del gabinete, alcanzando cifras en torno al 80% de aprobación ciudadana. Más tarde, en su rol en el Mineduc, su respaldo descendió a cerca del 30%. Pero a menos de un mes de llegar a la cartera, Schmidt ha debido enfrentar una dura tarea, haciéndose cargo de la crisis ambiental que viven las comunas de Quintero y Puchuncaví debido a la emergencia provocada por la emanación de tóxicos. Esa situación la ha llevado en los últimos días a estar en la palestra pública, producto de sus declaraciones. Las versiones del Gobierno y Enap Fue el pasado viernes cuando la titular del Medio Ambiente apuntó a la Empresa Nacional del Petróleo (Enap) como responsable de la emergencia ambiental: "Hemos podido detectar que en Enap se han realizado faenas que podrían estar emitiendo estos gases tóxicos, por esta razón hemos decretado el cierre inmediato de todas aquellas faenas de Enap que puedan estar produciendo gases que hoy afectan a la población", dijo Schmidt. Sus palabras fueron rebatidas por la estatal y para comprobarlo la compañía contrató una auditoría externa. Pero esta semana, el Ministerio del Medio Ambiente volvió a insistir en el tema y a través de un comunicado detalló las mediciones realizadas en Quintero en los últimos días, insistiendo en que estas "han registrado presencia de gases de hidrocarburo" y que los "niveles más altos" se han encontrado "en la planta de Enap (…) sector piscina riles". Ayer, en tanto, la empresa contrarrestó las versiones del ministerio, dando a conocer los resultados realizados por la empresa Algoritmos, Entidad Técnica de Fiscalización Ambiental (ETFA) y el Centro de Tecnologías Ambientales (CETAM), perteneciente a la Universidad Técnica Federico Santa María.

"El día de hoy hemos recibido los resultados del último de los estudios realizados, los que indican claramente que en nuestras instalaciones en Quintero no hay presencia de Nitrobenceno, Isobutano o Metilcloroformo en ninguna de las muestras analizadas, componentes que se han señalado como los causantes de la nube tóxica", explicó la firma estatal. La respuesta llegó esta mañana primero del titular del Interior, Andrés Chadwick, quien recordó que "quien determina cuáles son las causas son las autoridades correspondientes y es fundamentalmente la Superintendencia de Medio Ambiente, que tiene las atribuciones". Mientras que Schmidt precisó que "no existe contradicción entre los estudios contratados por Enap y la resolución de la SMA. Enap debe entregarlos como antecedentes en la investigación en curso. Será la SMA la que finalmente determinará su culpabilidad o inocencia", añadió. La cautela de Piñera Y aunque la ministra descarte contradicciones, las diferencias entre sus declaraciones responsabilizando a Enap y la defensa de la empresa han sido foco de atención, sobre todo luego de que el martes fuese el propio Presidente Piñera, quien irrumpió personalmente en el tema para liderar las soluciones a la crisis que viven ambas comunas. "La causa exacta está en pleno estudio y análisis, porque en esto no podemos equivocarnos", dijo Piñera a los alcaldes y concejales de Quintero y Puchuncaví, que se reunieron con él en La Moneda para abordar la emergencia.