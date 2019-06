Nacional 20-06-2019

Crisis en Corte de Apelaciones de Concepción por inhabilitación de ocho ministros

Al menos ocho ministros de la Corte de Apelaciones de Concepción se han debido inhabilitar en causas del Ministerio Público, luego de que se acogiera a trámite una querella por desacato.

La decisión, originada en el Juzgado de Garantía de San Pedro de la Paz, se debe a una acción judicial presentada por el ex juez de Garantía de Cabrero, Leonel Castro, quien acusó desacato por parte del pleno que funcionaba en el año 2016 en la capital regional.

Esta denuncia surgió luego que el pleno acusado no obedeció a la sentencia de un sumario administrativo que obligaba a oficiar al Ministerio Público el inicio de una investigación por el robo de un celular institucional desde su oficina en Cabrero y que posteriormente apareció en la misma Corte penquista.

A través de ese celular, se confirmó que Castro cometió irregularidades siendo juez, razón por la que fue destituido de su cargo del Poder Judicial y además querellado por Fraude al Fisco y falsificación de instrumento público.

Castro comentó que "en la misma sentencia señalan que en definitiva debe ser investigada la sustracción de mi celular desde mi privado como juez. Se encarga en la misma sentencia a doña María Leonor Sanhueza, para efectos de que haga la investigación".

"Sanhueza jamás hizo esa investigación, pasaron tres años y se pidió a la Corte de Apelaciones que certificara si había hecho una investigación. No se hizo y el pleno tampoco la requirió ni la obligó", precisó.

La querella presentada por Castro no fue revisada ni en Concepción ni en Talcahuano, ya que todos los jueces de Garantía se inhabilitaron, quedando a cargo de la jueza Rosa Esther Yáñez de San Pedro de la Paz.

Esta situación ha dificultado el funcionamiento de las seis salas de la Corte de Apelaciones penquista, debido a la ausencia de una parte importante de sus ministros.