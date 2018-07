Nacional 04-07-2018

¿Crisis en la Iglesia Católica ?



Se habla y escribe en todas partes acerca de la crisis actual de la Iglesia Católica. Pero resulta que la Iglesia Católica no enfrenta ninguna crisis; puesto que quienes hemos caído en gravísimos problemas, delitos y faltas, somos nosotros los católicos y no la Iglesia que, en cuanto tal, permanece perfectamente sana en lo que toca a su esencia, esto es, su doctrina, sus principios, mensajes y valores.

Confundir una institución con todos o parte de las personas que la integran conlleva una insuperable imperfección del pensamiento inteligente y lógico. Y, por lo mismo, esa forma de pensar lleva a concluir con errores manifiestos.

La Iglesia Católica posee un origen, una historia, una finalidad que le es propia. Estos tres elementos sustanciales se encuentran sujetos a una doctrina esencial y, ésta, a un conjunto de principios y valores que deben orientar todo su quehacer. Las personas pasan…las instituciones quedan. Las personas, por importantes que parezcan ser, no hacen parte de nada esencial ni remotamente. Todas las personas son reemplazables y se suceden unas a otras, de un modo mejor o peor según la calidad humana de unos y otros.

A través de dos mil años - ¡ imagínese lo que son 20 siglos! – ha habido buenos y malos Papas, cardenales, obispos, curas y feligreses. La inmensa mayoría de todos ellos han de haber sido regulares. Ni tan buenos ni tan malos, como lo somos todos nosotros. Y allí está la Iglesia en el mundo entero: ¡ viva, a pesar de los pesares!...

Para que la Iglesia Católica estuviese en crisis, como muy mal se entiende o se ha querido dar a entender intencionadamente por algunos (puesto que los enemigos nunca faltan al momento de hacer leña del árbol caído), la Fe, la doctrina, el credo católico, los principios que la sostienen, debieran haberse derrumbado o estuvieran a punto de colapsar. Y ESTO NO HA SUCEDIDO, Y ES SEGURO QUE NO SUCEDERÁ.

Puede consultarse en conciencia a cualquier persona católica si, con motivo de los escándalos conocidos, ha perdido su Fe o ha dejado de creer en las enseñanzas de la Iglesia. Una inmensa mayoría responderá que, más allá de la rabia e indignación natural que provocan hechos tan desgraciados, en lo que toca a su Fe no se le ha movido ni un pelo.

Todos ellos entienden bien que una cosa son las personas, con sus graves defectos y debilidades y, otra muy distinta, es aquello que corresponde a la Fe y al ideal de vida que promueve y proclama el cristianismo.

Quienes nos encontramos en delicada crisis somos nosotros los católicos chilenos. Nosotros somos los árboles caídos, los sarmientos secos de la parra, y por ello nos encontramos en estado de gigantesca deuda con la Iglesia y con nuestra nación. Nuestras conductas personales son las que han causado el perjuicio inmenso que es necesario reparar íntegramente, para volver a sentirnos honrados.

A los chilenos, bien lo sabemos, no nos gusta reconocer nuestras propias responsabilidades. Siempre andamos buscando a quien “echarle la culpa”, tapando así las nuestras y “haciéndonos los lesos”. Hoy se ha puesto de moda “echarle la culpa” de nuestras gravísimas faltas a la Iglesia, a los curas, a los obispos y a cualquier otro que sirva de burro doliente para cargarlas. Típico de nosotros, como el mismo “gato negro”.

Empero, el verdadero problema actual de la Iglesia Católica – y de todas las demás instituciones chilenas – consiste nada menos que en estar integrada por chilenos que, en las presentes generaciones, hemos venido decayendo paulatinamente, más y más, al punto que nuestros padres, antiguos profesores y maestros, no nos reconocerían.

Mirarnos cada uno de nosotros en el espejo de nuestras conciencias sería un ejercicio muy saludable. Principio de toda recuperación.



Luis Valentín Ferrada