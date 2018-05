Opinión 20-05-2018

Crisis por el uso del agua del río Petorca (Parte I)

El río Petorca se localiza cercano al límite norte de la Región de Valparaíso con la zona sur de la Región de Coquimbo. Nace en la Cordillera de Los Andes y se genera de la confluencia en el sector precordillerano de Chincolco, de los ríos Pedernal y el Sobrante. Su cuenca tiene una extensión aproximada de 2669 km². Su caudal es de 0,63 m³/s. Su pendiente es de 3,22% con una dirección general hacia el sudoeste y desemboca en el mar en la bahía de La Ligua.

Lo que ocurre con el río Petorca nos hace reflexionar del cómo se gestiona el uso del agua de todos los ríos de Chile y puede servir para entender cómo funciona nuestra sociedad chilena, regida por dogmas neoliberales. Lamentablemente y lo criticable es que tiene la falla donde terminan beneficiándose quienes se encuentran en situaciones de privilegio y poder, es decir, el 1% más rico de la población, facilitando así la concentración de la riqueza.

Para entrar en el tema, somos el único país del mundo donde el agua es privada y el Estado la entrega a concesión perpetua y no es considerada un derecho humano. Leyes que se quieren modificar, pero, el fuerte lobby de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) lo impide. Además, podría requerir una modificación de la constitución.

Ahora, por qué Petorca nos sirve de ejemplo, la razón es simple, aquí se aprecia claramente como el 1%, gracias a su situación de privilegio y amparados por las leyes, se beneficia a costa de perjudicar al 99% restante al, literalmente, saquear el rio Petorca y sus aguas subterráneas. Las malas prácticas se denuncian, pero no se logra mucho, además, las multas resultan ser muy bajas por ser considerada una falta administrativa y no un delito y de paso a los denunciantes se les descalifica y acusa de eco-terroristas.

El agua extraída y sobreexplotada es utilizada para regar el monocultivo de paltas, este fruto requiere mucha agua, por ejemplo: para producir 1 kilo se necesitan unos 1.000 litros de agua.

La zona sufre de sequía desde el 2007, por lo tanto, este recurso vital es escaso y los grandes productores al apropiarse del agua, perjudican a los pequeños agricultores y a la población en general.

Producir en sí no es malo, la falla está en que la zona sufre de sequía desde el 2007, por lo tanto, este recurso vital es escaso y los grandes productores, al apropiarse de ella, perjudican a los pequeños agricultores y a la población en general, la que tiene que realizar verdaderos actos de magia para provechar al máximo la poca agua que les llega en camiones aljibes y lo pasan realmente mal, imagínese usted tener que lavar la ropa una vez al mes y ver la ducha como un lujo. El otro gran perjudicado es el medio ambiente, por las pérdidas en el balance ecológico y del ciclo hidrológico en toda la zona.

Indigna que el empresario/productor no tenga el más mínimo interés en dejar agua para consumo humano, anteponiendo la codicia por sobre la solidaridad. Su único objetivo es producir más para exportar más y así ganar más. El Estado actúa de cómplice y agrava la situación al financiar estanques de acumulación de agua para uso de la industria extractiva y no para la gente.

La mayor exportación de paltas, la que sube año a año en un 30%, tiene una parte buena y una francamente mala, vamos por la buena, contribuye para que nuestro país tenga un PIB bastante decente y la parte negativa es que ayuda a empobrecer aún más nuestro mediocre Índice GINI, siendo uno de los más malos dentro de la OCDE.

La senadora Adriana Muñoz por la región lamentó la fuerte oposición que el proyecto de reforma del Código de Aguas que ha tenido dentro de los gremios agrícolas, y defendió los cambios propuestos, asegurando que la acusación que recae sobre dicha iniciativa, de que generaría “incerteza jurídica” es falsa.

Recordó que el uso del agua por parte de los agricultores se traduce en la producción de alimentos, y que, por lo mismo, se hace necesario esta regulación que pone en duda la “certeza jurídica” sobre los derechos de aprovechamiento de agua, los que son adjudicados en forma perpetua.

En ese sentido, desde el actual Ejecutivo se han enviado señales en torno a que ciertos puntos que establece la actual reforma deben ser modificados para dar “seguridad” a los productores y con ello, no perjudicar la inversión.

Obviamente la discusión continúa abierta, y desde la vereda contraria, una de las mayores impulsoras de esta reforma, la senadora por la región, Adriana Muñoz, quien es, además, presidenta de la Comisión de Recursos Hídricos del Senado, lamentó la fuerte oposición que aún existe de parte de sectores agrícolas a la reforma, apuntando directamente a la Sociedad Nacional de Agricultura, acusando que se han creado una serie de mitos en torno a ésta.

Cabe señalar que este proyecto, que está actualmente en su segundo trámite constitucional en la comisión de Agricultura del Senado, busca entre otras cosas, que aquellos derechos de agua que hoy son entregados de forma perpetua, ahora se entreguen por 30 años prorrogables, mientras que podrían caducar si no son utilizados.

Al respecto, la senadora Adriana Muñoz lamentó que hoy el proyecto se encuentre “empantanado” en la Cámara Alta “por el lobby de la SNA”. Ellos lograron a través de los parlamentarios de derecha el año pasado, que este proyecto fuera a la comisión de Agricultura, a la comisión de Constitución y a la comisión de Hacienda, con el objetivo de burocratizar el tramite e impedir que saliera como ley de la República, bajo el mandato de la Presidenta Bachelet” aseguró. (Continúa en cuatro artículos más).

Carlos Cabezas Gálvez Escritor y ensayista