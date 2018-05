Opinión 25-05-2018

Crisis por el uso del agua del Río Petorca (Parte II)

En ese contexto asegura la senadora Adriana Muñoz, se abre ahora “un campo para que las propuestas de la SNA, expresadas hoy día por el señor ministro de Agricultura, tengan cabida en el debate. Siempre tuvieron cabida en el debate, solo que fueron rechazadas” afirma.

Por otro lado, la senadora rechazó que el proyecto genere “incerteza jurídica”, asegurando que se recogieron todas aquellas preocupaciones que manifestaron los agricultores y que se accedió a modificar algunos artículos que podían presentar aquella incertidumbre “que era qué pasaba con los derechos de agua hoy día ya constituidos, y bajo la propiedad de determinados propietarios”.

Frente a ello, la legisladora explicó que “en el artículo primero transitorio, se hizo una redacción, que nosotros entendemos que da certeza jurídica, en que se establece que ninguno de los derechos de agua ya entregados por el Estado a particulares va a permanecer siempre en manos de ellos” explicando que el gobierno de la Presidenta Bachelet, “nunca tuvo una inspiración expropiatoria. Además, porque no hay millones de dólares que el Estado de Chile pueda pagar por esas expropiaciones”.

En ese sentido, la parlamentaria reiteró que el proyecto plantea que aquellos propietarios que no estén usando el agua – “en un escenario de escasez hídrica que hoy tenemos – el Estado establece una causal de caducidad del derecho de agua. “Eso es lo que, a ellos y así lo dan a entender, les da incerteza jurídica”.

Frente a ello, Muñoz insiste que el bien a defender “es el agua, que es un bien nacional de uso público, que el Estado la entrega a los propietarios como propiedad privada, pero el privado debe usarla. La gran mayoría la usa, pero hay especuladores”.

Sobre la temporalidad de los derechos, Muñoz defendió que la iniciativa proyecte la duración de éstos por 30 años, prorrogables, pero estableciendo ciertos mínimos: uno de ellos, es que el Estado verifique que tiene obras, que puede ser una bocatoma, un canal, riego por goteo, etc. “Eso es un resguardo” asegura.

Asimismo, defendió que el proyecto establezca la imposibilidad de que el agua entregada para ser utilizada en el rubro agrícola sea vendida o arrendada – el derecho de aprovechamiento – a otros usos como la minería o la generación eléctrica.

“Esto no es una cuestión de molestar a los productores, sino que el Estado tiene que tener un conocimiento exacto del agua que se está usando, porque vamos a ir quedando sin agua. Aquí se trata de hacer convivir el mercado con pautas regulatorias. Yo creo que ese es el conflicto: lo que se quiere mantener es un Estado completamente desregulado, y nosotros insistimos que respecto a un bien nacional de uso público tiene que haber una regulación mínima” concluyó.

La grave sequía que afecta a esa zona es más bien de origen político que determinada por factores naturales. Así, expone que la escasez cíclica del recurso se agravó por el sobre otorgamiento de derechos, particularmente en favor de cuatro familias que, además, han recibido los mayores aportes del Estado¬ para fortalecer el negocio de la producción de paltas. Esta política pública focalizada en el modelo agroexportador, afectó severamente a los pequeños crianceros de ganado y productores agrícolas, modificando radicalmente el mapa socioambiental de la provincia.

Pese a que ya han pasado diez años desde que un grupo de hombres y mujeres salió a tomarse las calles mostrando la tragedia de los comunes en aquel territorio por la escasez de agua, la ausencia de datos y la criminalización hacia las organizaciones no permitió ver de manera clara el desastre ambiental producido por la fiebre del oro verde: la palta. Aquel fruto que desde hace casi dos décadas forma parte de nuestra dieta, transformó una zona criancera y de pequeños agricultores en un territorio agroexportador que quiso revertir del todo los pequeños y grandes avances de la reforma agraria. De pronto, los pequeños y medianos campesinos se encontraron sin agua y por lo tanto sin el alimento para la tierra, sin pasto para los animales y así, sucesivamente, el despojo prosperó.

En medio de la tragedia de los comunes y su desastre ambiental, los discursos de la escasez y la sequía se tomaron la política pública e invisibilizaron que el desastre ambiental no era de origen “natural”, sino “político”: la política agroexportadora que silenciosamente se instaló en la región y que desde los años 90 tuvo como protagonistas a las familias vinculadas a los partidos políticos de la coalición gobernante después del retorno a la democracia.

Simplemente, y con todas las dificultades, se comenzó a analizar los registros de los derechos de aguas para encontrarnos con la sorpresa de aquello que todos sabían. No era ninguna sequía ni escasez nueva, ya que cada siete años la cuenca muestra disminuciones según un estudio realizado en la zona. Es un fenómeno conocido como sequía cíclica, pero que en el caso de Petorca se debía precisamente no a la naturaleza, sino a la economía y su política asociada al modelo exportador propiciado por la dictadura militar y continuado y profundizado por los gobiernos de la entonces Concertación. (Continúa en tres artículos más).





Carlos Cabezas Gálvez

Escritor y ensayista