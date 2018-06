Opinión 20-06-2018

Crisis por uso del agua del río Petorca (Parte V y final)

La dignidad nace en la posibilidad de vivir en el territorio que elegimos, con la gente que queremos y sin que nadie amenace la posibilidad de reproducir la vida. Pero para transitar en esta problemática, debemos saber su verdad, acrecentando nuestro conocimiento sobre las formas en que el agua está siendo apropiada y reapropiada. Un camino que comienza tarde, pero en el que ya no es posible retroceder.

Aparte del cambio climático y la sequía – un problema que afecta al 80% del territorio chileno- el problema radica en que tanto las fuentes de agua como su gestión están privatizada. También en que la propiedad de la tierra y las fuentes de agua están divididas. Es decir, una población puede estar ubicada sobre una fuente, pero no puede hacer uso de ella. Debe comprarla. En el caso de Petorca, el agua llega a través de camiones aljibe.

Efectivamente, el agua enfrenta a las poblaciones del norte con la minería (23% del agua) y a las del centro, con la agricultura (/3% del agua), informó e propio embajador chileno ante la UE (Unión Europea), Raúl Fernández Daza. En el curso está, además, un cambio legislativo para reconocer el agua como derecho humano y establecer que el uso prioritario debe ser para las personas. También apunta a garantizar un mínimo ecológico, reducir la especulación y transformar la perpetuidad de los derechos comprados a un máximo de 30 años.

“Estas reformas”, sigue Rodrigo Mundaca, líder de MODTIMA, “son insuficientes porque atañen apenas al 10 % de los acuíferos que no han sido concedidos aún. Además, las concesiones vigentes exceden cinco veces el volumen de los recursos disponibles” agrega. En opinión de Mundaca -que ha recibido amenazas de muerte por su defensa del agua para las poblaciones- necesario sería reformar la Constitución para no permitir a particulares comprar, vender o arrendar agua.

El momento para hablar de esto en Bruselas no es fortuito: desde noviembre de 2017, la UE renegocia con Chile su acuerdo de libre comercio, que esperan sea ambicioso. La curva ascendente que han tenido las exportaciones europeas desde que entró en vigor el Acuerdo de Asociación (2005) no dejan duda en cuanto a que la relación comercial ha sido muy buena.

En el contexto de la renegociación del acuerdo, que permitiría mayor acceso a los mercados, más inversión, “¿cabe la posibilidad de hacer presión a favor de las reformas necesarias para resguardar, a pesar del modelo agroexportador extensivo, el derecho humano al agua?”, plantea Ingrid Wehr, jefa de la oficina de la Fundación Heinrich Böll en Chile.

Según fuentes europeas, el camino del diálogo político se da también a través del apoyo a las organizaciones de la sociedad civil, a través de la cooperación contra el cambio climático y la asesoría en la labor por los objetivos de desarrollo sostenible. Uno de ellos es agua limpia. No obstante, hacer presión para asegurar vías para los cambios legislativos no está en las atribuciones de la UE; eso sería injerencia.

“Es decepcionante”, dice a DW el eurodiputado alemán Martin Häusling, de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, y miembro de la delegación para las relaciones con Chile. En su opinión, “si los socios comerciales preguntasen cómo se plantó, quién la plantó y qué derechos han sido vulnerados en la producción de la palta que llega al mercado europeo, habría no sólo la presión política sino la comercial”. “No estamos hablando de cualquier derecho, sino del derecho humano al agua. No es posible que los cientos de litros de agua que necesitan los paltos se le quiten a la población y no esté en la agenda de las conversaciones con la UE”, concluye.

La Cámara de Diputados, el 23 de enero de 2016, aprobó la idea de legislar la confirmación del agua como un derecho humano fundamental. Para esto, se deberá modificar el Código de Aguas vigente desde 1981. Se aprobó el proyecto en general, para luego pasar la votación particular, donde se trató la priorización del agua para consumo humano y saneamiento, preservación de ecosistemas, actividades productivas de subsistencia y garantiza los derechos de los pueblos originarios y “viene a modernizar el sistema y a corregir errores que provienen de un código antiguo, cuando había abundancia de agua y hoy el escenario ha cambiado porque hay escasez y sobreexplotación del recurso”. Lo fundamental es que se declare el recurso como un derecho humano, que se priorice el consumo humano”

Varias organizaciones medio ambientales estuvieron presentes en la discusión en la Cámara de Diputados, como por ejemplo: la Federación Nacional de Agua Potable Rural (FENAPRU), la Asociación Metropolitana de Agua Potable (APRIM), dirigentes de APRs de La Ligua, Petorca, San Felipe y Melipilla, Mujeres en Zonas de Sacrificio, Fundación Chile Sustentable, Fundación Ecosistemas, Fundación Newenko, la Coordinadora No Alto Maipo y la Federación Nacional de Trabajadores de Obras Sanitarias (FENATRAOS).

Luego pasó al Senado donde el 3 de mayo de 2017 que lo aprueba, pero un grupo de diputados ve con preocupación lo despachado donde se considera que hay temas que ver con mayor detalle, como aquellos conflictos relacionados con los derechos de propiedad y que la senadora Adriana Muñoz, nos advierte en comentarios que ya hemos expuesto y que hacen que este proyecto de ley sea perjudicado por acciones del gobierno actual, ministros y parlamentarios.

Sin embargo, mientras se despacha este proyecto, vemos con preocupación como se secó la Laguna de Aculeo por la sobre explotación de sus aguas superficiales y subterráneas.

Las lluvias han llegado, como todos los inviernos, abundantes o escasas sobre el territorio nacional, pero no solucionarán el problema, porque la ambición de empresarios agricultores, familiares o grupales seguirá con el apoderamiento de las aguas, en desmedro de los campesinos, sus cultivos y crianzas de animales y los pequeños villorrios seguirán surtiéndose de agua con camiones aljibes en lugares donde siempre se surtieron racionalmente de ella, al menos que se legisle un buen código de aguas y abastecimiento y uso garantice a todos, considerándola un Bien Nacional de Uso Público y un Derecho Humano.

Carlos Cabezas Gálvez Escritor y ensayista