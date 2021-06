Política 10-06-2021

Cristina Bravo, candidata a Gobernadora Regional: “Mi compromiso será distribuir los recursos de la región de manera equitativa”





Ayer, durante su visita a Linares, la candidata a Gobernadora Regional (DC) Cristina Bravo, manifestó que está optimista con respecto a la histórica elección de este domingo, poniendo énfasis en su deseo de trabajar por el desarrollo armónico de las cuatro provincias de la región maulina.

“Mi compromiso sigue siendo distribuir el presupuesto de manera equitativa en las 30 comunas de la Región del Maule, porque no hay comunas de primera o de segunda en la zona maulina, y para nosotros es muy importante que los recursos lleguen a todos, ya que no estamos para improvisar. Es muy importante el conocimiento de la región. No se puede construir un Maule para todos si uno deja afuera al mundo privado, la academia, los pueblos originarios, el mundo social y la diversidad. Nuestro objetivo es trabajar con todos los alcaldes y alcaldesas de manera transversal”, indicó.

Cristina Bravo reiteró el llamado para que este domingo las personas acudan a votar “y en ese sentido estamos muy confiados de que la gente irá a votar en un porcentaje significativo, porque hemos trabajado en base a propuestas, porque creemos que no puede estar a la cabeza de la región alguien que no conoce las 30 comunas o que no ha estado en el territorio. Yo soy maulina y decidí quedarme acá para ejercer mi profesión de asistente social”.

“Con la elección de este cargo se busca que las regiones tengamos más autonomía con respecto al presupuesto y la toma de decisiones, fomentando la participación social y que las comunidades tengan algo que decir cuando se defina alguna política pública en torno a temas sensibles como la salud primaria”, subrayó.