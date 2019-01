Crónica 16-01-2019

Critican a quienes buscan retrasar elección de gobernadores regionales

El acuerdo de diversos sectores es que la elección de los nuevos Gobernadores Regionales (Intendentes en la actualidad), se lleve a cabo el 2020, no obstante, en las últimas semanas tanto desde la oposición e incluso el oficialismo, ha surgido la idea de modificar la fecha y postergarla al menos un año más, situación que fue duramente criticada por el senador de Renovación Nacional, Francisco Chahuán.



El parlamentario calificó la idea como una incoherencia sobre todo para el desarrollo de las regiones. "Lo que no puede ocurrir es que los partidos políticos, porque no han preparado candidatos o bien, porque el Gobierno puede estar haciendo cálculos, finalmente decidan postergar la fecha de elecciones de Gobernadores Regionales. Acá se va a jugar la coherencia del Gobierno, la coherencia de aquellos que se dicen descentralizadores y regionalistas. Debería darse una señal clara de coherencia y rechazar todo intento, sondeo y posibilidad de postergar la elección", manifestó el senador.



Chahuán manifestó que confía que el Presidente Piñera cumplirá el compromiso y no solo se avance en la elección popular de los Gobernadores Regionales, sino que además en la reforma tributaria se incorporé la descentralización fiscal y la Ley de rentas regionales, para que los territorios reciban parte de los tributos.



Se espera que el Gobierno envié la tercera semana de enero, la propuesta formal en materia de descentralización fiscal y se pueda discutir más concretamente las modificaciones, pasando de lo discursivo a la acción.