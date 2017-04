Política 18-04-2017

Critican falta de compromiso del gobierno con las víctimas de delitos

El parlamentario por el Maule, Germán Verdugo, manifestó su malestar por el nulo interés que ha mostrado el Ejecutivo ante la iniciativa que busca la creación de una unidad de Defensa Judicial para quienes han sido víctimas de delitos.

Cabe recordar que en diciembre de 2016, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad, un proyecto de resolución, cuyo autor es precisamente Verdugo y que planteaba la necesaria creación de la citada unidad; sin embargo, hasta la fecha el Ejecutivo no ha presentado avances al respecto.

“La única respuesta que he recibido vino de parte del Subsecretario de Justicia, Nicolás Mena, quien me señaló textualmente que: ‘lamentablemente al tratarse de un proyecto de envergadura, que requiere un gran esfuerzo económico y técnico hasta la fecha no ha podido concretarse, estando todavía en estudio la estructura, procedimientos y situaciones en que se otorgará la asesoría indicada’”, precisó el diputado.

En este contexto, para Germán Verdugo, esta respuesta es ‘impresentable’ porque hace seis años que se modificó la Constitución con el fin de dar protección precisamente a las víctimas de delitos, y ‘las buenas intenciones siguen solo en el papel’.