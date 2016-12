Opinión 21-12-2016

Cronopio

Lo cierto es que no temo a tu mirada de fusilamiento

sólo temo que las rosas no caigan en tus manos

y que tu intimidad resulte una decepción al horizonte

Entonces será para mí como un paracaídas a ras del suelo

una alquimia medieval que me llevará al cadalso

raer o ruñir serán en definitiva sólo verbos hábiles

en la ratonera que queda después del átomo:

Un sol que luchará por reconstituirse como dios

para terminar sus días en el sanatorio universal.

Así me siento, como un secreto que llora por nacer

O que un agónico pez se llevará a la tumba

una gigante libélula que sabe que no vivirá mil años

una bolsa de basura que atropella el tren de la tarde.

Mi corazón es, por lo que nos dirá la ley de las estaciones,

una vaga roca que busca el desgaste de las aguas

deseoso de ver una lágrima en la cara del amor

para imaginar un desgarrador y pasional aullido

que me permita tomar confiado el tren del juicio eterno:

Viajaré triunfante por los rojos mares del silencio

Y llegaré a casa justo a la hora de la cena

Miraré alrededor de las valijas repletas de nostalgias

Leeré el bardo libro de las novedades

Ese que está escrito con indescifrable diccionario

Besaré las fotografías que el gato ha vigilado



Y dormiréme en el sillón de mimbre de un kilómetro

soñaré que el día de la redención está a la puerta

golpeando los nudillos tan de prisa en mi portón

recuperaré el cabello que ha quedado en el camino

los brazos de gigante, los dientes desgastados

me recostaré en tus brazos nuevamente.



(POESÍA DE JOSECULMEN)