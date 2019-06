Nacional 20-06-2019

CRUCh consideró como retroceso declarar optativas Historia y Educación Física

El Consejo de Rectores (CRUCh) expresó su desacuerdo con la decisión del Consejo Nacional de Educación (CNED) de establecer que tanto Historia como Educación Física sean ramos optativos en Tercero y Cuarto Medio.

El vicepresidente ejecutivo del CRUCh, el rector de la Universidad de Valparaíso, Aldo Valle, de todos modos valoró que en estos cambios se estableciera un plan común obligatorio entre la educación técnica, científico humanista y artística, así como también destacó que una malla más flexible, con ramos electivos contribuye al proceso educativo.

Por ello, el organismo hizo un llamado a la prudencia al Gobierno y que espere un tiempo antes de poner en ejecución los cambios, con el objetivo de tener una opinión más fundada, dado que aún no conocen las bases curriculares, pues no han sido publicadas por el Mineduc.

"Queremos expresar nuestro desacuerdo con el hecho de que Historia y Educación Física hayan pasado a formar parte, según este acuerdo del CNED, del plan optativo en el currículum de Tercero y Cuarto Medio, consideramos que ello es un déficit, un retroceso, que requiere por lo mismo detener la aplicación de esta nueva estructura curricular, con el propósito de buscar una articulación distinta entre las nuevas bases curriculares para Tercero y Cuarto Medio, que lamentablemente aún no conocemos", detalló Valle.