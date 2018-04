Opinión 15-04-2018

¿Cuál es el día más hermoso?

Un hermoso y educativo PPS nos llega por la red. Su autora se firma como Raquel y en parte nos dice que la vida de hoy, en verdad no es sino la suma de los ayeres. Como todos sabemos éstos, conforman el pasado del cual los que ya somos adultos mayores, somos cada día más, aficionados a recordar, dado que, todos los sucesos y acontecimientos, ocurren solo una vez, por ende, tenemos como castigo o premio, recordar algunos de ellos.

Los ayeres, se componen pues, de recuerdos tristes o alegres, algunos ( creo que los buenos) están a nuestra mano y por tanto objetivados en fotografías ( las más antiguas en blanco y negro) desteñidas por el tiempo, pero….ahí están, donde hoy puedo volver a ver a mis padres ya idos, jóvenes, casándose y a mí mismo quizás recién nacido, en esas cunitas de madera, pintadas de blanco, rosado o azul, tal vez con ojos maravillados, mirando por vez primera a la familia y amigos quienes, fueron nuestro primer mundo.

Esos días del ayer, pudieron en verdad ser lindos días, sin embargo, no podemos seguir avanzando hoy en nuestro caminar, solo mirando hacia atrás, so pena de correr el riesgo de no ver a aquellos que HOY marchan a nuestro lado.

Amigos míos, comprendamos de una vez, que no podemos vivir de recuerdos. Claro que si podemos “ revivirlos” en nuestra magin que, o nos traen a los ojos lágrimas de alegrías o de profundas penas….

Por otro lado, quizás el día de mañana, sea muy distinto al de hoy, nunca un día es igual a otro .Siempre sucederán hechos programados o no que, nos proporcionarán a la vez felicidad o dolor, sorpresas, alegrías, recuerdos, pero nunca, nunca un día será igual a otro .Si Ud. no ha pensado en esto, haga la prueba con el día de hoy y compárelo con el que será el de mañana y verá que lo dicho está basado en la experiencia, en la razón.

Quizás el día de mañana, sea muy distinto, pero, nos asegura Raquel, no podemos avanzar con los ojos puestos en el horizonte, pues podemos correr el riesgo de perdernos el placer de observar el paisaje que ahora está junto a nosotros. Partamos entonces con lo que hoy tenemos.

Por consiguiente, prefiramos fijarnos y observar el día que hoy vivimos. Gozando en todas sus buenas formas, deleitándonos con todo lo bueno que nos ofrece y prepararnos a afrontar con fe, trabajo y entusiasmo las malezas, abrojos, cascajos que pudiera presentarnos el camino que estamos recorriendo.

Por experiencia, ya sabemos que todos los días no son iguales y que el presente, el hoy, es breve y pronto desaparecerá, como la neblina que cubre los campos en estos ya días helados y una tenue llovizna nos advierte que luego llegará el invierno y que transcurrido un tiempo volverá el astro rey a darnos su calor vivificante.

El presente pasará, al igual que los fríos o calores de las estaciones del año .Así es la ley de la vida .Nosotros solo podemos morigerarla en parte, pero nunca en su todo .Ello ya lo sabemos, sería para nosotros y para todos los seres humanos, una tarea imposible.

El hoy, se vive en breves instantes. Mañana, solo serán recuerdos y de ese tiempo preterido, podemos solo esbozar, lo que podríamos hacer, pues, son momentos que aún no existen.

Por eso, hoy, cuando tenemos todavía la alegría de estar y compartir todavía con los nuestros, es la oportunidad de decirles ¡ cuánto les queremos!. Hoy, es también la oportunidad de pedirles disculpas por los errores cometidos, voluntarios o no, hay que hacerlo sin esperar el mañana.

Hoy, es la oportunidad de poder compartir lo que tenemos, sin guardarse las palabras que, podrían alegrar a los demás.

Amigos míos: hoy os invito a reflexionar sobre este tema. Mañana…. quizás pudiera ser ya muy tarde…….quizás … ya muy tarde.





René A. Recabarren Castillo

Profesor Normalista