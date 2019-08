Crónica 06-08-2019

¿Cuáles son los objetos que debe tener el kit de emergencia?

Olas de calor y de frío, tormentas eléctricas, precipitaciones altiplánicas, tormentas de polvo, nevadas, heladas, tornados, trombas marinas, marejadas, tsunamis, terremotos, inundaciones, aluviones y erupciones volcánicas. Todos son fenómenos que ocurren en la angosta y larga franja de tierra que ocupa nuestro país. Y no solo las condiciones geográficas pueden jugarnos en contra, otros sucesos como incendios forestales y emergencias químicas, muchas veces, son causados por acción o negligencia humana.



Por eso, debemos estar siempre preparados para enfrentar alguna situación de riesgo de la mejor manera y, como las emergencias suelen suceder en los horarios y lugares menos esperados, el sitio web de la Oficina nacional de emergencias (ONEMI) propone tener un plan familiar para saber cómo reaccionar ante estas situaciones y, en lo posible, compartir con nuestros vecinos las medidas que se adoptarán como grupo.



Desde Klimber de Sodimac Homecenter recomiendan tener el kit de emergencia a la mano, en un lugar seguro del hogar. Además, tiene que contener elementos mínimos de supervivencia y ser de un material que resiste condiciones adversas.



Lo ideal es contar con una mochila tipo camping y los elementos indispensables que recomienda la ONEMI son:



Agua: se debe considerar dos litros por persona al día. Recomiendan incluir el líquido en botellas pequeñas, ya que así es más fácil su transporte.

Comida: Deshidratada, enlatada y barras energéticas son una buena opción.

Linternas y radios: En Klimber señalan que estos son elementos indispensables, ya que al iluminar los espacios que ocuparemos, el riesgo de accidentes disminuirá. Existen múltiples opciones, pero las que se cargan con dínamo, son altamente recomendadas. Por ejemplo la linterna con dínamo y radio de Dairú, incluso carga celulares, lo que permite estar informado sobre las indicaciones de las autoridades, y, en caso de ser necesario, hacer llamadas de emergencia.

Botiquín de primeros auxilios: De sufrir un accidente los artículos que guardemos en el botiquín pueden ayudarnos y aliviarnos mientras esperamos la asistencia de los servicios de salud especializados.

Medicamentos y anteojos: Para aquellos integrantes del grupo familiar que requieran necesidades médicas especiales, es bueno tenerlos considerados en el botiquín de emergencia.

Llaves de repuesto de la casa y el auto: En caso de que no podamos ingresas a nuestros hogares o las llaves del auto no están a mano en el momento de la emergencia, es necesario que nuestra mochila cuente con estos elementos.

Dinero en efectivo: Por lo general, los cajeros fallan o colapsan y el sistema de pago con tarjetas tambi