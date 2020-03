Crónica 11-03-2020

Cuáles son los otros coronavirus y cómo es el examen para detectar el Covid-19

Académicos de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UTalca respondieron dudas en torno a esta nueva enfermedad.

El inicio del siglo XXI se ha caracterizado en el ámbito de la salud por avances importantes en beneficio del ser humano, así como por la aparición de nuevos virus. Sobre esto el decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UTalca, Carlos Padilla, explicó que “en los últimos años se han detectado la presencia tres nuevos coronavirus: el SARS, MERS y el COVID-19”.

“El SARS, Síndrome Respiratorio Agudo Grave, es un enfermedad que afecta el sistema respiratorio de forma muy grave y en ocasiones puede ser mortal. Apareció en China el año 2002, desde donde se diseminó a todo el mundo, pero fue contenido eficazmente. Desde el año 2004 no existe información de nuevas infecciones por este virus”, indicó Padilla.

Sobre el Síndrome Respiratorio de Medio Oriente (MERS), el profesional señaló que “se detectó por primera vez en Arabia Saudita en 2012 y se propagó a 27 países. Y COVID-19 es el nombre que se le dio a la enfermedad por coronavirus 2019 debido a que fue detectada a fines del año pasado en Wuhan, China. En la actualidad (marzo 2020) el virus se ha expandido a diversas partes del mundo a través de los viajeros infectados, por lo que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ya habla de una pandemia”.



EL EXAMEN

La OMS y los principales centros para el control de enfermedades, determinaron que el COVID-19 puede detectarse mediante un examen tomado principalmente de secreciones del sistema respiratorio del paciente, que se estudia mediante la Reacción en Cadena de Polimerasa (PCR), que se fundamenta en una técnica molecular capaz de amplificar un gen propio del virus COVID-19 multiplicándolo cientos de veces. De esta forma, se puede evidenciar la presencia de este gen, concluyendo que la muestra es positiva, es decir la persona es portadora del virus COVI-19. En caso contrario la persona no está infectada.



DUDAS MÁS FRECUENTES

La directora del Departamento de Salud Pública de la UTalca, Erika Retamal, aclaró algunas de las dudas más comunes en torno a este nuevo virus.

¿Quiénes están en riesgo?

Mientras el virus este circulando y la población nunca haya estado infectada, existe riesgo de infección viral por Covid19. Es fundamental recalcar que la mayoría de los casos se presentan con sintomatología respiratoria leve y un porcentaje menor sufre complicaciones. Hasta el momento, a nivel mundial, el grupo de edad de mayor riesgo de morir son quienes tienen más de 80 años.

¿Cómo se previene?

Hay que seguir las recomendaciones del Minsal, sobre todo lavar frecuentemente las manos con agua y jabón, cubrir nariz y boca al toser o estornudar con un pañuelo desechable o con el antebrazo. Para personas sin síntomas, no es recomendable el uso de mascarillas ya que no han demostrado ser efectivas en población general para prevenir infecciones, generan falsa sensación de protección, aumentando el riesgo de contagio. Generalmente son mal utilizadas o se produce contaminación al desecharlas y no reemplazan las únicas medidas que han demostrado ser efectivas para la población: lavado de manos, distanciamiento al menos de dos metros con personas enfermas, limpieza de superficies. Además, su compra indiscriminada causa desabastecimiento en centros de salud o para uso de pacientes inmunodeprimidos (quienes sí las necesitan no sólo para prevenir Covid19).

¿Se puede esperar una vacuna a corto plazo?

Este nuevo virus no es el único que nos puede afectar y que no tienen vacuna. Hay otros para los cuales sí existe una vacuna efectiva, como es el virus influenza, cuya campaña de vacunación comienza 16 marzo. Si usted se encuentra dentro de los grupos de riesgo, concurra a vacunarse.

¿Las altas temperaturas ambientales ayudan a que baje el contagio?

En general los virus son lábiles a altas temperaturas, lo que dificulta el contagio.

¿Sirven las vitaminas para que en caso de contagio sea más leve la enfermedad?

No, no existe evidencia científica suficiente para asegurar esta información.

¿Sirve la miel como método de prevención o para pasar mejor el virus?

No, no existe evidencia científica suficiente para asegurar esta información.