Crónica 29-05-2018

¿Cuáles son los principales motivos por los que fracasa una Pyme en Chile?

Generalmente, en nuestro país, las Pymes no alcanzan la etapa de maduración, esto implica que la gran mayoría, alrededor de un 80%, fracasa antes de los tres años y solo un 10% sobrevive a los 10 años. En este contexto, Ricardo Ibáñez Pozo, socio fundador de Astur -consultora de Outsourcing Contable, Planificación Tributaria e Impuestos- explica que “para poder medir si una Pyme es viable, debe ya haber traspasado la barrera de los tres años y para ser exitosa, debe haber superado al menos los 10 años de permanencia”.



Así, existen factores internos que llevan a las Pymes a definir su fracaso o bien su proyección en el tiempo. ¿Dónde poner atención?, el ejecutivo de Astur entrega algunas recomendaciones:



1.-Ahorros mal entendidos: Al comienzo el emprendedor trata de ahorrar en todas aquellas actividades administrativas, sobre todo aquellas que considera ajenas al negocio que va a realizar, de modo que la contratación de estas las efectúa exclusivamente para cumplir la obligación legal y tributaria, pero no en función de un apoyo a su negocio.



2.-Inexistencia de procesos de evaluación estratégica: En general, los emprendedores no hacen un estudio real de factibilidad en base a las fortalezas propias que se tienen. En consecuencia, el éxito de la idea queda relegado a una intuición y no a una evaluación.



3.-Inexistencia de Control de costos: Los emprendedores, comienzan sus operaciones, normalmente fijando los precios en base a los costos visibles que enfrentan, pero nada agregan respecto de los costos ocultos tales como contribuciones, consumos básicos, costos de logística, aportes a mutuales, impuestos sobre las utilidades, indemnizaciones de colaboradores, seguros, entre otras cosas. La mayoría de las veces esto los lleva a creer que en la venta tienen márgenes positivos, pero al cabo de un tiempo se dan cuenta que se han consumido gran parte del capital o bien se han endeudado y comienzan recién a buscar las explicaciones de los déficit de caja.



4.-Confusión entre la Operación de Negocio y las actividades Personales: Todo emprendedor comienza con una actividad que le genera flujos y que obligadamente debe reinvertir, así entonces, para financiar el costo de su vida personal, el emprendedor debe recurrir a las utilidades que le genera la actividad, pero en ningún caso a tomar parte del flujo de capital de trabajo de su negocio.



5.-Falta de capacidad para reclutar colaboradores: Normalmente, para dotar de trabajadores las funciones que requieren los procesos de la actividad que debe realizar, el emprendedor recurre a gente conocida –amigos o familiares-, pero no hay definiciones de perfiles de cargo. Así también se carece de una adecuada formación para distinguir las capacidades técnicas y las características psicológicas que permitirán visualizar las competencias de desempeño futuro de una determinada persona. De esta manera, se comienza con un espiral de rotación, que en la mayoría de los casos es por falta de un adecuado proceso de selección.