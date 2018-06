Opinión 27-06-2018

Cuando

Cuando descubran mi cuerpo

En el río pecho arriba

cuántos iban a pensar

que de amor yo moriría



Si dicen que me he dormido

entre nieve blanca fría

quien te podría creer

que de amor yo moriría



Cuando te cuente esa luna

que lloraba a su sombría

no lo creas a nadie

que yo viviendo moría



Cuando cante entre la zarza

el pájaro de la muerte

no declares a nadie

que yo morí por quererte.





(POESÍA DE JOSECULMEN)