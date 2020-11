Opinión 17-11-2020

CUANDO EL RUMOR DE LA MUERTE NOS AGREDE…







En estos tiempos, mientras convivimos con la pandemia del Coronavirus, nos hacemos parte de la muerte en todas sus formas, aquella que nos agrede sin piedad, más aún, cuando se nos aparece sin aviso previo, cuando no hay síntomas, cuando es un accidente, cuando ocurre a la primera edad o el adulto joven, el padre o la madre, tantos que a diario van viajando hacia el otro mundo, allí, donde hemos puesto toda nuestra esperanza, opción de encontrarnos y ser felices.

La muerte ronda a nuestro alrededor, se aparece en cualquier ocasión, casi nunca estamos preparados para enfrentarla, para escuchar su rumor, aquellos guiños que nos hace a diario, mientras nos provoca en un juego secreto y confidencial.

Hoy escribo desde la cercanía con mis fallecidos, Eduardo Hernández Cofré, amigo de la familia, vecino de Copihue, padre y buen cristiano que parte al Reino de Dios, más aún cuando fallece rezando el rosario junta a su querida esposa, que la resurrección de Cristo te acompañe en este viaje definitivo, sólo sabemos que seguimos tus pasos y algún de estos días la muerte se nos hará hermana.

Del mismo modo, viaja al Reino de Dios Jacqueline Hernández Morales, amiga, que la luz del alba te ampare y que a la entrada del paraíso te aguarden los ángeles y goces de la luz eterna en la resurrección. Por supuesto, mis más sentidas condolencias a la familia y resignación cristiana para quienes le sobreviven.

Entonces, debemos preparar nuestra partida de este mundo, pues no sabemos ni el cuándo ni el por qué, sólo que a todos sin ninguna excepción nos abrazará en su paño oscuro para cubrir nuestro cuerpo y liberar el espíritu en un viaje, absolutamente, obligado.

Detengamos el paso vertiginoso de nuestro hacer en la era moderna de las comunicaciones, asignemos un tiempo para reflexionar, dediquemos argumentos para entender la vida y más aún la muerte; en este mundo creado por Dios para nuestro beneficio.

Cuando el rumor de la muerte nos agrede debemos asumir resignación ante la partida a un universo distante que existe en otra dimensión; allí, donde el alma es redimida, en aquella mansión donde no faltan habitaciones y todos podemos resguardar un espacio, sobre todo, según nuestras buenas obras.

Amigos: Eduardo Hernández Cofre y Jacqueline Hernández Morales que en paz descansen y puedan disfrutar de la gloria de Dios en el Paraíso Eterno. Mis palabras sean afecto para quienes les sobreviven.





(Marcelo Sepúlveda, profesor de Retiro)