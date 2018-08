Opinión 12-08-2018

Cuando estemos viejos

“ Cuando se hace uno viejo, le gusta más releer que leer” Pío Baroja

Días atrás, leí un diario de la capital ( Mercurio: 03.08.018) y tuve la satisfacción de recordar al articulista Roberto Muñoz Barra ( ex Diputado)también profesor primario.

En su corto ,pero excelente artículo, relata que hace poco tiempo encontró en una vieja casa de su ciudad de Victoria, a un matrimonio de ancianos que, le brindaron miradas de paz y tranquilidad, calentándose en un viejo brasero y degustando un mate que sostenían en sus manos.

Les pregunté, dice Muñoz Barra, si necesitaban algo: ellos respondieron “ nada” con una suave voz. Seguidamente ,este ya viejo Maestro, recuerda que en nuestro país existen cientos de ancianos, algunos, viven en completo abandono.

Pocos, están siendo atendidos en Instituciones gubernamentales o religiosas .Otras son de índole particular, pagadas. La gran mayoría son internados como no “ desechos”, sinó por no poder atendidos por su familiares o por otras razones particulares.

Sin embargo, la mayoría de los ancianos, no vuelven a ser visitados por sus propias familias que, esperan día a día, tener la alegría de volver a ver los suyos. ¡ Vana espera! Así es como personalmente aquí en Linares he visto por ej. a Juan Rigoberto, a quien conozco desde mi juventud. Le vi jugar en el Lister Rossel y laborar como contador en una gran empresa ( hoy pronta a dejar de funcionar) ¿ Quien le llevo allí? Personalmente él nunca lo supo .Menos hoy cuando tiene una marcada demencia senil .Allí está en el Hogar ,solo, rumiando quizás si aún piensa ,lindos o no recuerdos.

Otra, conocida mía al igual que sus tres hermanos ya fallecidos “ Lila” de lindos ojos azules, caminaba tomada de la mano de otra interna y me contaba que era su “ mamá”. Hoy, yace en silla de ruedas y espera cerca de la entrada principal a su hijo adoptivo que, rara vez a visitarla.

Me pregunto y no tengo respuesta ¿ qué pasa con los familiares de todos los viejecitos internos?. ¿ Tienen tanto que hacer que no disponen de tiempo para ver, conversar, acariciar a los que son “ sangre de su sangre?

¿ Acaso la indolencia es la característica principal de este mundo moderno, tan materialista.? . ¿ Acaso los viejecitos de hoy ya no sirven para nada y son solo un estorbo para esta sociedad economicista?

He llegado a una cruda conclusión: los viejitos poco a poco se van convirtiendo en un lastre, ya no sirven para nada, pues hoy están llenos de achaques. Pero, nunca debemos olvidad, amigos míos, que esos “ olvidados” en los Hogares, tiempo atrás, algo dieron a los suyos, si no cariño, amor, trabajo, recursos e incluso bienes materiales

La Carta al Director de Roberto Muñoz B. termina anotando un poema que, en parte relata. Me emocionó. Lo busqué en la Web y vi que fue obra de Francisco ( Paco) Stanley Albaitero, mexicano nacido el 03.07.1942 y fallecido ( asesinado) 07.06199 humorista, actor y conductor.

El poema se llama “ Cuando estemos viejos” y hoy se los regalo a Uds. solicitándoles solo no tratar de aprenderlo de memoria, sinó meditar en su contenido.

“ Cuando estemos viejos y se nos achique el paisaje en los ojos/ y el sol del tiempo se nos ponga flojos/ nos golpee la cara en el espejo/ Cuando estemos viejos y tiemblen mis manos al tomar las tuyas/ y nos falte el llanto, la risa y la bulla/ de esos dos diablillos que ya están lejos/ cuando estemos viejos, cuando estemos solos/ cuando ya no haya nada y nos duela todo/ cuando solo exista la casa vacía y ande en el silencio, tu sombra y la mía/ nos querremos tanto, que nuestro cariño llenará la ausencia de esos dos chiquillos/ cuando estemos viejos, yo te lo prometo compañera mía, serán nuestros años ,plenos de dulzura ,serán nuestras horas llenas de poesía, andaremos juntos viejitos inquietos, las cuatro estaciones de un mundo de miedo/ verás y verás mi vida que miente el espejo, pues seremos novios…cuando estemos viejos “.

Precioso poema ¿ verdad? Emociona y…..nos hace pensar ¿ Qué será de nuestra vida, cuando ya estemos viejos? ¿ En un Hogar para ancianos o al fondo de la casa para que los nuestros reciban sus problemas sus visitas? O……..mejor….ni pensar más y que sea lo que el Gran Arquitecto disponga para cada uno de nosotros los ya senectos.

Si Ud. ha tenido el valor y el tiempo necesario, para leer hasta el final esta crónica, habrá notado que todo lo anotada es como un grito de dolor ,al constatar cuanto abandono tienen hoy los ancianos que, muchas veces viven en pareja y al no tener dinero ,comodidades, soledad absoluta se juramentan, para partir juntos en forma dramática al más allá. La prensa nos ha informado de varios suicidios en este último tiempo.

Le insinúo, le insto, vaya algún día a visitar a ancianos internos o familiares ,amigos que viven su vejez solos y quizás cuando vuelva a su hogar, constará que su corazón late ahora con más fuerza ,por el gesto fraternal que ha dado. Luego valore a su pareja, abrácela con más fuerza y valore lo que ella (él) es , lo que le da y finalmente léale el poema que le he transcrito “ Cuando estemos viejos”……….pero……sin llorar….



René A. Recabarren Castillo

Profesor Normalista