Opinión 08-04-2020

Cuando muere un profesor…





Recientemente, en Santiago, falleció un ex alumno de nuestra Comunidad Valentiniana. Me refiero a don Óscar Irribarra Ríos (Q.E.P.D), víctima del coronavirus.

Nacido en Cauquenes el 03 de mayo de 1940, estudió pedagogía y se convirtió en profesor normalista fue muy querido por sus colegas y estudiantes de Miraflores, Longaví.

Del matrimonio con la señora Sonia Pérez Ortega nacieron dos hijos y seis nietos. Su hija Paola y Oscar Marcelo. Paola, siguió la vocación de su padre y es una selecta profesora de lenguaje en el Emblemático Instituto Nacional y Oscar Marcelo que se dedica al paisajismo.

La generación del 58, siempre unida, todos los años se reúne en la Plaza de Armas de Linares, a fines del mes de octubre y luego visitan el liceo llevando un obsequio al mundo estudiantil. Uno de los más entusiasta y partícipes era don Oscar Irribarra, acompañado de su ex compañeros Daniel Milla, Carlos Arroyo y Carlos Hormázabal, entre otros.

Este año nuestro ex alumno faltará en la delegación representativa de la Generación del 58 Y ya no escuchará de soslayo, emocionado, el sonido de la campana que antes por tantos años, ordenó su vida estudiantil en su viejo y querido liceo. Su voz alegre y optimista ya definitivamente dejará de escucharse en las aulas de nuestro establecimiento a las cuales vuelven cada año y recorren emocionados.

Rendimos un sentido homenaje a su memoria, su señora esposa, hijos y nietos. Hago mías las palabras del poeta: Silencio, él no ha muerto, solo descansa del pesado sueño de la vida.



(Isabel Rodríguez Pincheira

Directora Liceo Valentín Letelier)