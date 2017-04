Opinión 04-04-2017

Cuando un amigo del alma se va… -Una historia de vida ejemplar-

Todo lo que leo, al recibir la nota, me hace ver la generosidad del ser humano, a través de una verdadera amistad; sin apellidos. Reconozco en estas líneas, un incalculable valor; que al leerlas, se darán cuenta que los personajes del texto, son ejemplos dignos de lo que nos hace falta -desde hace un buen rato-, a todos, para ser un poco más felices. He aquí, una historia de vida: Cuando un amigo se va…

El miércoles pasado, te fui a visitar a tu hogar. La Sra. María Inés me llevó a tu dormitorio. Ingresé, toqué tu mano, para saludarte y al escuchar mi voz, abriste tus ojos, me miraste y me dijiste: “¡Hola, Loly!”.

Luego seguiste descansando. Besé tu mejilla, diciéndote que te quería y me despedí. Fue la última vez que te vi con vida. Desde entonces, atrás queda toda una vida de una profunda relación laboral y de una amistad sincera.

Comenzamos a trabajar juntos, cuando yo era un niño de 11 años y tú, un joven de 16 en la recepción del trigo, para las cosechas del preciado cereal de cada año en la época estival. Desde entonces se fue acrecentando nuestra relación de amistad y cariño mutuo, pues así me lo hiciste saber con múltiples gestos.

Recuerdo que me preguntaste, cuando Gonzalo, mi hijo mayor, tenía que matricularse en pre-kínder: ¿Dónde va a estudiar? Yo respondí, en El Rosario y tu respuesta fue ¿Y por qué no en el Instituto? Hiciste las gestiones pertinentes y mis tres hijos, estudiaron en ese templo del saber, de la calle Kurt Möller con Chacabuco.

Siempre, mientras mis hijos fueron pequeños, de parte de tu familia, llevaste un presente navideño para cada uno. Una vez crecidos, el regalo fue para mi hogar. De cada viaje que realizaste, me trajiste un recuerdo. Una bufanda de Moscú, un llavero de Barcelona, revistas, libros, casetes, poster deportivos de toda sud América. Cada vez que los vea, recordaré -a través de ellos- a un ser humano único y especial.

Cómo olvidar tu buen humor y la salida genial, tu sonrisa eterna y cálida. Un tipo tremendamente generoso, con quien llegara a golpear las puertas de tu hogar o de tu oficina en el Molino. Nunca se fueron con las manos vacías o con el inicio de una gestión, para solucionar un problema puntual.

Tu sello particular quedará para siempre en las instituciones que perteneciste: Instituto Linares, Club de Leones, Renovación Nacional, Club de la Unión, Deportes Linares, Estadio Español, Alguaciles de Carabineros de Chile; como también en el 1er. Concejo municipal de la ciudad, tras el regreso a la democracia, donde fuiste elegido concejal.

El día a día siempre lo iniciamos de la misma manera. Me llamabas a tu oficina, preguntabas por la molienda de la noche y los pedidos de harina a entregar y luego, el comentario deportivo. Deportes Linares, la Selección Chilena y del fútbol nuestro de cada día. Así fue, por más de 35 años, trabajando junto a ti.

Benefactor de la Escuela Salomón Salman y de mi Club Deportivo Juventud Batuco, donde siempre estuviste dispuesto a tendernos la mano, con implementación deportiva, cemento para los primeros camarines, el aporte inicial para la primera máquina cortadora de césped, harina para las sopaipillas. Pero, lo más trascendente fue cuando te planteé la posibilidad de contar con nuestro campo deportivo al interior de la Quinta municipal, al lado sur de esa propiedad. Inmediatamente me dijiste: “¡Vamos a ver el terreno!”

Te pareció una muy buena idea, en ese momento -1993, él era concejal de Linares- me dijiste: redacta una carta y la solicitud al Concejo y al Alcalde. Al final de ese año, lo que había sido el vertedero de la ciudad, empezaba a tomar forma de un campo deportivo.

Pero, dentro de los múltiples gestos personales, que no olvidaré jamás, destacaré dos: el primero fue tu visita permanente al pensionado del Hospital Base de Linares, agosto del 2015, cuando fui internado por una diverticulitis aguda. Cada día recibí tu presencia revitalizadora, para saber de la evolución de mi enfermedad.

La segunda, tu invitación para presenciar in situ, un momento histórico del deporte nacional, como fue la obtención de la primera Copa América, para nuestro fútbol, ante el seleccionado trasandino, en el Estadio Nacional. Lo vivimos y lo celebramos, como todo hincha nacional, pero en vivo y en directo.

El club de tus amores, siempre Deportes Linares, donde fuiste tesorero en varios periodos. Tu fin de semana deportivo ideal eran las derrotas de la Universidad de Chile y Rangers y la victoria de los albirrojos.

Hombre tremendamente generoso, sencillo, respetuoso, de trato cordial y afable. Siempre una sonrisa en los labios, y muy querido por todo el personal del Molino El Peral. Respetado y estimado por todo el ámbito empresarial, político -de todos los sectores- y social de nuestra ciudad.

Seguramente, en el cielo, don Willy -tu padre- te recibió con los brazos abiertos, pues eras su hijo regalón y más semejante a él, en su maravillosa y magnánima forma de ser.

Para terminar, recordaré dos de tus máximas. La primera que asocio a la terrible enfermedad que nos dejó sin tu presencia terrenal: “A lo imposible nadie está obligado” y la segunda “Raya para la suma”, con lo cual quiero resumir mi sentir hacia ti. Fuiste un tipo fuera de serie, respetuoso del ser humano, no importando su condición social, política o religiosa.

Tu don de gente deja profunda huella entre todos nosotros. En definitiva, nos ha dejado un Linarense de excepción y dar gracias a Dios, por la dicha de haber compartido y conocido a un ser humano entrañable, que deja un vacío difícil de llenar en nuestras vidas; y porque sus enseñanzas y ejemplo de vida nunca olvidaremos.

Para tu Sra. María Inés; para tus hijos Pablo, Consuelo y Javiera; para tus hermanos Guillermo y Alejandro, el más profundo de mis respetos, por el difícil momento que están viviendo. Y a ti, Pablo, no me queda más que decirte. Nunca te olvidaré y gracias por tanto. Hasta pronto, amigo del alma, te quiero mucho. (Fotografía: Juan Pablo Martínez y Luis Lorenzo Muñoz)



Manuel Quevedo Méndez