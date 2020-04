Opinión 28-04-2020

Cuando una amiga se va





Cuando una amiga se va, la amistad no termina con su partida ni aun si cambiara de cuidad o viajara a la dimensión desconocida envuelta en luz como un capullo luminoso.

No se cierra ninguna etapa, solo se abre un nuevo impulso de vida que trasciende a la que conocemos. No porque se transforme y no la podamos ver, deja de existir, al menos no para mí.

El ruido de su risa me acompaña.

Demoré años en entender que el ciclo de la vida no termina con la muerte como creía ¡Como aceptar algo así! Pero tuve que morir muchas veces para entender que mientras tuviera miedo a vivir seguiría muerta creyendo estar viva.

Si un árbol vuelve a florecer cada primavera, es por la voluntad de vivir los otoños estoicamente soñando la próxima primavera, entonces…¿ que nos impide a nosotros lograrlo? El MIEDO. Miedo a perder antes de empezar, miedo a terminar algo que no nos hace sentido, miedo al rechazo o a rechazar, a no tener nada.

Hoy mi amiga es un árbol al revés, tiene sus raíces en el cielo y los frutos en la tierra, en cada uno de los que la queremos bien.

Dejar de tener miedo es una sensación increíble. Es vitalidad, es sentir que se tiene todo. La nada y el todo son caras de la misma moneda. Soñar con todo, llegar y no necesitarlo es el secreto de la vida, pero lo mejor no es llegar para darse cuenta;… es comenzar sabiéndolo.

No sé cuántas vidas he vivido para llegar a sentir esto, pero he aprendido la lección con mucho dolor, hasta que comprendí que solo yo elijo vivir el dolor aceptándolo o sufro eternamente rechazándolo. El dolor pasa, el sufrimiento queda y estanca toda posibilidad de crecer y evolucionar.

Siento el impulso de la vida en las cosas más sencillas y mi corazón se expande en el camino y dejo de pensar. Hay experiencias que no se pueden expresar con palabras, hay que sentirlas.

Mi amiga querida dejó ir el apego concentrándose en el amor y perdón.



Bien ha valido la pena lo vivido por todo lo aprendido.



Carolina Farr