Social 27-08-2017

¿Cuántas razas existen en el mundo?

En nuestra crónica de la semana pasada, conversamos sobre el significado de algunos términos en boga, tales como < emigración, migración e inmigración> y cuál era el término adecuado para decirlo.

Hoy ,conversaremos y aprenderemos si no lo sabían ¿ Cuántas razas humanas existen en el mundo? Para ello, recurro a un documental visto en la red www.radiolistas.net que Ud. puede bajar y verlo completo.

A la pregunta antes enunciada ,nos responde que quizás existe una por continente. En el colegio ,todos aprendimos que existían varias, según el color de la piel: amarilla- blanca- negra y cobriza. Pero, el video inmediatamente nos dice que ,algunos piensan que la raza blanca es superior a las demás.

Invita seguidamente a ver si en realidad, alguna es superior a las otras. Nos responde que la diferencia está en una parte de la célula llamada “ Mitocondria” que, son estructuras diminutas dentro de cada célula y que nos ayudan a producir energía.

Ahora aprenderemos algo nuevo, que seguramente no conocíamos antes : Los cromosomas se heredan del padre y de la madre. Es decir Ud. y yo, heredamos los cromosomas de nuestros respectivos padres. Pero las llamadas “ mitocondrias”, solo se heredan de la madre, por lo que, todas nuestras mitocondrias son copias de las que habían en el óvulo materno.

Las mitocondrias, pues, pasan de madre a hija y de ésta a las nietas y así sucesivamente, desde el principio del ser humano .Si pudiéramos rebobinar la película de la historia del ser humano, podríamos retroceder de generación en generación, hasta llegar a nuestros orígenes, llegando a la matriz primordial, a la madre de todos los seres humanos que hoy habitamos en todo el mundo.

Encontraríamos que todas las “ mitocondrias” femeninas están como entrelazadas en un larguísimo cordón umbilical que nos conducen……..al continente Africano. ¿ Por qué a ese continente? Los últimos descubrimientos científicos nos revelan, ya sin lugar a dudas, que Africa fue la < cuna> de la humanidad. Hace aprox. 150 mil años atrás en Kenia, Tanzania y Etiopía, evolucionaron los primeros seres humanos.

Allí vivió entonces, la primera Eva, de la que nos habla la Biblia. Allí vivió aquella mujer, de la cual todos descendemos .Se sabe también que no fue la primera, ni la única madre, pero que solo ellas tuvieron HIJAS, las cuales a su vez engendraron mujeres y así sucesivamente. hasta el día de hoy.

Hace unos 70 mil años, clanes emigraron de Africa .Algunos viajaron a occidente y llegaron a Europa. Otros viajaron al oriente, al Asia. De ahí algunos subieron por las estepas de Siberia….llegando a América ( norte y sur) En nuestro país se establecieron en Puerto Montt : Monte Verde.

Las mitocondrias, nos permiten trazar las rutas que siguieron los primeros humanos, desde el Africa y después a todo el orbe.

Recopilando todo lo informado anteriormente, se concluye que si Africa fue la cuna de la humanidad, nuestra Eva fue de color negro y que todos nuestros antepasados fueron negros y negras.

Preguntémonos ahora ¿ Porqué hoy existen seres humanos de otros colores? ( Blancos, amarillos o cobrizos), ¿ Porqué yo no soy negro? Al respecto la ciencia nos da una respuesta. A todos los de color blanco ( como nosotros) nos falta “ Melamina” ¿ Y qué es la melamina? Es el pigmento que le da el color a la piel. En Africa, con tanto sol, la piel es oscura y toma ese color, para protegerse de los rayos ultravioletas ( que producen cáncer, como Ud. ya lo sabe).

Cuando nuestros antepasados, viajaron a climas fríos, fueron perdiendo melanina, para poder captar los rayos solares que, les permitiera captar la vitamina D. Por ello, el video visto a continuación dice jocosamente que : “ los blancos somos negros desteñidos” Por consiguiente la diferencia entre las “ razas humanas” estriba solo, en un poquito más o menos melanina.

De seguro que Ud. ahora se estará preguntando , el porqué en Canadá, ,por ej. viven personas de color negro y no se < despintan> ( destiñen) Se podría responder al respecto, que el cambio de color NO se produce en una generación, si no a través de miles de años. Hay que recordar que la naturaleza siempre trabaja con lentitud. Recuerde Ud. que el hombre primitivo tenía todo su cuerpo cubierto de pelos, bellos, pero a través del tiempo ( cientos o miles de años), los ha ido perdiendo, por lo que el hombre del futuro será completamente calvo ,así también, que nacerá ya, sin vesícula ( que antes le sirvió al hombre primitivo) y será cada vez más y más alto…..y…….elucubre Ud. cómo será el hombre del futuro.

Por consiguiente, los colores de la piel, los cabellos crespos o no, las narices chatas o alargadas, los ojos achinados o redondos son “ adaptaciones” del cuerpo humano a los diferentes ambientes en que vivieron nuestros antepasados.

“No hay diferentes razas, si no diferentes climas”. Por lo mismo todos tenemos la misma sangre, pertenecemos todos a una misma familia nacida en Africa .De ese continente venimos, del Africa somos y además digo yo, todos, no importa el color de la piel, todos somos hermanos, porque debemos amarnos y respetarnos como tales.