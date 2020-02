Editorial 27-02-2020

¿Cuánto hemos aprendido?



Se cumplen 10 años de la fatídica fecha del 27 de febrero del 2010. La madrugada en que Chile se estremeció y la naturaleza hizo de las suyas en diferentes lugares, causando, muerte destrucción y dolor en un país entero, que gracias a los medios de comunicación se enteraba en poco tiempo y con registros testimoniales de lo que pasaba en cada rincón de Chile, y donde el maule Sur no era la excepción.

Mientras las autoridades buscaban explicaciones a la falta de información que les inducía a cometer errores en las comunicaciones que se visibilizaban en la prensa; otras y en terreno observaban en primera persona los efectos catastróficos de los efectos del terremoto y posterior tsusami.

Todo eso ya es historia. Han pasado 10 años y la pregunta es obvia. ¿Cuánto hemos aprendido realmente?.

Y las respuestas se multiplicarán por doquier. Aunque lo cierto es que aún estamos en vías de poder superar todo lo ocurrido. Lo material parece estar más que avanzado; pero lo psicológico de quienes fueron los protagonistas de historias conmovedoras, mantienen los recuerdos vivos y ello seguirá así tal vez para todas sus vidas.

Y en materia de prevención no se puede desconocer que existe un programa activo para enfrentar las emergencias, aunque siempre todo es perfectible.

No se puede desconocer que se han conseguido cosas importantes en esta década; y ahora llegó el instante quizás de trabajar de manera más permanente con la propia comunidad, potenciar las redes de apoyo y fortalecer el compromiso ciudadano con la prevención como una forma de sentar las bases de una real política de la prevención que se establezca y trabaje constantemente y se aplique cundo un evento mayor ocurra en el país.