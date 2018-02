Nacional 11-02-2018

"¿Cuántos estudiantes trans tienen?”

Daniela Vega, la actriz de la aclamada cinta “Una mujer fantástica” responde a saludo que le envió la Universidad Católica. La casa de estudios deseó suerte a la actriz en la próxima entrega de los Premios Oscar.

La actriz a través de su cuenta de Twittyer expresó: “En vez de felicitarme a mí, abran la Universidad a la diversidad ¿Cuántos estudiantes trans tienen estudiando ahí?.

Vega también recibió el saludo de dos famosas de Hollywwod, como son Julianne Moore y Helen Hunt. "¡Corran, no caminen, a ver #UNA MUJER FANTÁSTICA protagonizada por la magnífica @danivega y dirigida por el gran @Slelio!, publicó la primera en su cuenta de la red social. "Vayan a ver #UnaMujerFantástica de @Slelio. INCREÍBLE @danivega es espectacular. Bravissima!!!", escribió por su parte Hunt.

La respuesta de la actriz ha sido retuiteada más de 1.700 veces y ha sobrepasado los 2.400 me gusta. Asimismo, sus seguidores la han felicitado en sus comentarios. "Seca!", escribió @rafaelamb. "Bien Daniela, líder en este país", opinó @MECAMUS. "Qué grande eres!!", comentó @ANITAFROMCHILE. Si bien algunos comentaristas calificaron el saludo de la Universidad Católica como "oportunista" y la acusaron de querer "sacar provecho" del momento por el que pasa la actriz, otros han salido en defensa de la casa de estudios. "Hasta donde yo sé, la PUC admite por rendimiento, no por sexo, religión u origen. La Universidad está abierta para todos, otra cosa es que estudiantes Trans no la elijan", señaló @lukastabja. "A qué trans le han negado estudiar ahí? eso es discriminación. Ahora, si ningún trans ha llegado ahí quizás es porque no le dio el puntaje", indicó @gonzosaset. "En serio la universidad NO DEJA entrar a estudiar a personas trans? O tú CREES que no los dejan entrar?... Quizá ellos no quieren entrar ahí, no? Si tienes datos, te los agradecería. Saludos y felicitaciones", escribió @DanielPaviolo. Tras su triunfo en los Goya, ahora "Una Mujer Fantástica" se prepara para competir en los Premios Oscar, que se celebrarán el 4 de marzo próximo y en los que competirá en la categoría de Mejor película de habla no inglesa".